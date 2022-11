Un familia aterrada denuncia a extorsionadores a la policía y quien los atiende era el jefe de la banda

Una familia de emprendedores vivió una pesadilla cuando en su negocio llegaron unos extorsionadores para exigirles el pago de derecho de piso, por lo que se armaron de valor para acudir a la estación de policía para denunciar que eran víctimas de acoso; sin embargo, tras realizar la queja, el policía que los atendía resultó ser el líder de la banda de criminales.

El caso se presentó en Perú cuando la pareja de empresarios acudió con la policía para que los ayudara, y fue ahí donde conocieron al suboficial Paul Giusepi Galarza Olaya quien se encargaría de darle seguimiento al delito. Las víctimas dieron pormenores al uniformado sobre la forma en que eran hostigados por los criminales.

Era a través de mensajes por las redes sociales además de llamadas por teléfono como los delincuentes extorsionaban a la pareja de emprendedores. La situación llevó al matrimonio a confiar en el policía que en respuesta, les sugería que mejor hicieran lo que les decían los extorsionadores para que se mantuvieran tranquilos, ya que más valía eso que estar preocupados por las consecuencias.

El policía atemorizaba a las víctimas de extorsión

Los empresarios cansados de la forma de operar del suboficial Galarza Olaya que no frenaba la situación, decidieron denunciarlo ante la División Antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), y para ello grabaron parte de las conversaciones que tenían con el policía, el cual fue citado por el medio local El Popular.

“Como te expliqué ayer, la plata se hace. Yo me pongo en tu caso. Yo no voy a preferir que ellos ejecuten a uno de mi familia por el dinero. Ellos lo bueno es que cumplen su palabra. Si ellos te dicen tú me das tanto y te dejo de molestar”, dijo el policía.

Paul Giusepi Galarza era el líder de los criminales. Foto: Especial

Jhonny Huamán, el jefe de la División Antisecuestros, informó que Paul Giusepi Galarza asustaba a las víctimas al asegurarles que en su investigación encontró que el grupo de extorsionadores era parte de la peligrosa banda delictiva identificada como El Tren de Aragua, de la cual, el suboficial era el "era el encargado, los ojos y oídos de esta agrupación criminal", dijo Huamán.

La División Antisecuestros halló que las llamadas que hacían los delincuentes las realizaban dentro de un empresa de lavado de automóviles ubicada en el distrito de San Martín de Porres. Además, Jhonny Huamán informó que el lugar era frecuentado por el suboficial Paul Giusepi Galarza Olaya, ya que era amigo del dueño del autolavado identificado como Juan Antonio Carbajal Carrasco, además de dos hombres venezolanos que trabajan en el lugar.

"Juan Antonio Carbajal Carrasco, quien sería el propietario de un Car Wash, donde días antes se le vio a este funcionario policial... De acuerdo a la geolocalización, las llamadas extorsivas venían de esta zona de San Martín de Porres.

Posteriormente, las acciones de vigilancia y seguimiento hacían ver que tanto que Paul Giusepi Galarza Olaya visitaba este lugar, conjuntamente, con estos venezolanos que trabajaban lavando vehículos en este lugar", señaló el jefe de la policía.

SIGUE LEYENDO:

Influencer de OnlyFans que sobrevivió a la guerra en Ucrania prepara un videojuego de terror

Eliana desapareció en la feria y encontraron su cuerpo 5 días después en un terreno baldío

RMG