Cumpleaños terminó en tragedia: un bebé se tragó una tachuela y murió tras cuatro infartos

Un pequeño niño, de cinco años de edad, falleció en Reino Unido luego de celebrar su cumpleaños, el pasado 28 de octubre. Según familiares del menor, el infante murió rápidamente luego de que ingirió una tachuela (una especie de clavo corto y de cabeza grande usado para fijar objetos o decorar). Médicos que atendieron el caso explicaron que el paciente sufrió muerte cerebral y cuatro infartos, por lo que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El pequeño recibió atención médica en el Hospital General de Rotherham, sin embargo en el nosocomio sufrió cuatro ataques cardíacos, por lo que una vez que el personal logró recuperar su pulso fue trasladado a un centro especializado en la ciudad de Leeds, según relató la madre del pequeño Kyle Lewis. Luego de dos días con asistencia vital, se determinó que más del 90 % del cerebro del pequeño presentaba afectaciones y no había nada que hacer para mantenerlo con vida.

El niño comió una tachuela y su estado de salud fue empeorando. Foto: Pixabay.

Tras una serie de convulsiones, Kyle perdió la vida en el hospital. “Ni siquiera puedo explicar cómo me siento. Estoy rota más allá de las palabras. No se siente real. No quiero que se sienta real. Lo mantuvieron con soporte vital hasta que estuvimos listos para despedirnos. Pero nunca estás listo, ¿verdad? Kyle decidió que era su momento después de tener su último abrazo con mamá y papá. Tomó su último latido del corazón mientras lo abrazábamos”, comentó Emma Lewis, mamá del niño, ante medios locales.

“Le encantaban los dinosaurios. Hemos dicho que en lugar de que le crezcan sus alas de ángel, le han crecido sus alas de dinosaurio. (Para el último adiós), todos tenemos camisetas personalizadas con una foto de él y un corazón de amor azul en el frente. En la parte posterior tiene una imagen de at rex y ‘Kyle-saurus’ escrito en él”, añadió Lewis.

“Después de ese funeral, no puedo ir a abrazarlo más. Cuando estaba en la capilla yo iba dos o tres veces por semana. Lo subía a la cama y me acostaba con él, hablando con él. Me ha destruido. La gente me dice que sea fuerte, no es tan fácil como eso. He perdido a mi hijo y no puedo pensar en nada aparte de él en este momento”, finalizó la mujer.

Aunque los médicos intentaron salvarlo, el pequeño perdió la vida en el hospital. Foto: Pixabay.

Por su parte, un amigo de la familia inició una recaudación de fondos en la página Gofundme para ayudar con los gastos del funeral a los padres del pequeño. De acuerdo con la publicación, el dinero también será usado para rendir un homenaje a Kyle. “Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo y luchar a la vez para encontrar el dinero para hacerlo”, se lee en la descripción del post donde piden apoyo económico para los familiares del pequeño.

¿Qué pasa en el cuerpo después de ingerir un objeto extraño?

De acuerdo con el Hospital de Niños de Colorado, la ingesta de objetos como agujas, alfileres, tachuelas, clavos, tornillos, palillos y ciertos tipos de aretes, requiere una extracción urgente, debido a que podrían ser mortales para la persona que los tiene dentro de su cuerpo. Los objetos cortantes pueden quedar atrapados y causar una punción en el tubo digestivo u algún otro órgano, advierten los especialistas.

