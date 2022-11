FOTOS: encuentran a un gatito escondido dentro de una maleta en el aeropuerto de Nueva York

En los aeropuertos suelen suceder hechos poco comunes, especialmente cuando se trata de mascotas, pues viajar con ellas puede ser una experiencia completamente tranquila y sin complicaciones, pero también que podría terminar mal cuando existe algún tipo de descuido por parte de la aerolínea o por su dueño. En este contexto, un pasajero vivió un momento bastante peculiar cuando se le avisó que en su maleta había un gato.

Fue el pasado martes cuando autoridades de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) encontraron a un felino en una maleta del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, uno de los agentes se percató del pelo naranja del gato que se asomaba a través del cierre abierto de la maleta. De acuerdo con un portavoz de la TSA, el pasajero no estaba enterado de que había un gato en su equipaje.

Oficiales de la TSA identificaron al animal dentro de una maleta. | FOTO: Twitter @TSA

A través de un tuit, Lisa Farbstein, portavoz de TSA refirió que el agente involucrado en el hallazgo se sorprendió de encontrar un gato naranja dentro de la maleta, luego de haber pasado por una máquina de rayos X asimismo, el pasajero negó que el felino fuera suyo y señaló que pertenece a otra persona de su hogar.

En tanto, la TSA publicó un tuit en el que se lee: "Dejamos que el gato salga de la maleta en un hallazgo histórico. Este gato hizo que nuestros oficiales de inspección de equipaje @JFKairport dijeran: '¡Vamos, miau!' Felinos como tú, si tienen preguntas sobre viajes, comuníquense con nuestros amigos @AskTSA. Están disponibles todos los días, de 8 am a 6 pm (hora del Este)". Una de las imágenes que más llamó la atención fue la publicada por la TSA, en donde se puede ver al gato dentro de la maleta cuando pasó por la máquina de rayos X.

El felino fue captado por la máquina de rayos X. | FOTO: Twitter @TSA

¿Presentó cargos la dueña del gato?

Fue Farbestein quien confirmó que el gato no pertenecía al pasajero y que fue sacado de la maleta para regresar a casa de forma segura. En tanto, una mujer identificada como Alix, la dueña de Smells el travieso gato que fue encontrado en el aeropuerto dijo que su mascota pudo haberse metido en la maleta de su invitado mientras ella estaba en el trabajo y no se había percatado de su ausencia hasta que recibió una llamada de un oficial del aeropuerto.

El gato no se mostró alterado por lo que vivió. | FOTO: Alix P.

Relató que un oficial le llamó y le pregunto si quería presentar cargos en contra de su invitado, un hombre de 37 años por lo sucedido con Smells, asimismo, le preguntó si había alguna razón en particular por la que intentara robarse a su gato e irse a Florida, ya que las autoridades estaban a punto de poner al hombre en la "No Fly List" una lista del gobierno federal de Estados Unidos que alberga los nombres de personas que no son autorizadas a subir a bordo de un avión comercial para viajar hacia o desde los Estados Unidos.

Sin embargo, la mujer aseguró que se trató de un accidente debido a que los gatos les gusta revisar y meterse en cajas y maletas, por lo que aparentemente uno de ellos escaló en su equipaje. Una vez que se enteró del paradero de su mascota, el prometido de la mujer fue a recoger al felino, el cual se encontraba completamente tranquilo pese a lo vivido.

