Arturo, "el gato ladrón", se vuelve viral por robarle dinero al vecino: "Se me cae la cara de vergüenza", asegura su dueña

Los gatos acaparan las redes sociales con sus rostros, sus travesuras y con videos en donde sus dueños presumen de la convivencia con sus mascotas, mismas que casi siempre incluyen algunos divertidos o extraños episodios dignos de los felinos, los cuales suelen sorprender por sorprendentes o incluso inesperados. Tal fue el caso de Arturo, un gatito cuyo rostro fue exhibido por su dueña luego que sorprendiera robando dinero a su vecino.

Antonela Repetto, la dueña de Arturo, decidió publicó la divertida anécdota en Twitter en donde expuso que no era la primera ocasión en que sorprendía al felino robado dinero del vecino, pero en un inicio no entendía de dónde procedían los fajos de billetes, hasta que un día apareció con 20 mil pesos en el hocico. La historia se volvió viral en esta red social, en donde hasta el momento acumula más de 42 mil "Me gusta", así como mil 253 retuits.

"Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar Plata todo el tiempo a mi vecino", fue le texto con el que acompañó su publicación en Twitter, en donde compartió una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con su vecino y otra imagen en donde se observa al ahora famoso Arturo recostado en la cama con el dinero a un lado de él. "No es la primera vez que pasa", declaró Antonela al explicar qué fue lo que ocurría con su felino.

La historia de Arturo, el gato ladrón, enternece las redes y rompe internet

En la captura de pantalla que compartió la dueña de Arturo, se puede leer la conversación que sostuvo el vecino de Antonela con ella, y en la cual le explicó cómo fue descubriendo que le faltaba dinero en su departamento: “Arturo piensa que tu casa es un cajero", le comentó Antonela. "Porque lo vi correr y me faltaba plata (dinero). Y estaba entrando a tu casa con 20 mil. Lo tenía en la boca", escribió el vecino.

Arturo es el famoso protagonista de esta historia viral. FOTO: Twitter

La dueña de Arturo fue entrevistada por el medio "Perfil" y aseguró que cuando comenzó a pasar esto todo fue "muy gracioso (...) No es algo que haya pasado recién por primera vez, viene pasando hace bastante tiempo”, declaró. Además contó la manera en la que se fueron enterando cómo Arturo robaba el dinero. Antonela señaló que un día su vecino le comentó que estaba preocupado porque había guardado dinero y "no la encontraba o no se acordaba de haberlo gastado”.

Fue entonces que le contó que Arturo, su gato adoptado, había vuelto a la casa “con un fajo de plata en la boca, con la gomita (la liga que sujeta a los billetes) colgando de un colmillo”. Después de eso se volvió más recurrente ver llegar a Arturo con dinero de procedencia desconocida:

Publicación que Antonela compartió en su Twitter. FOTO: Especial

“Pasaron los días y una vez cada tanto aparecía Arturo en mi casa con un fajo de plata, y yo sabía que si venía el fajo era robado porque tenía una gomita, y yo ya sé que en casa no tengo que ponerle gomitas elásticas porque ellos se desesperan (Arturo y "el Duce", otro gatito con el que convive en la misma casa)”, agregó la dueña del felino.

Internautas interesados en comprar a Arturo

Antonela aclaró entre risas que no se trata que Arturo sea un "gato ladrón" sino porque es un aficionado a las "gomitas elásticas" o ligas, y reveló que el minino incluso ha aprendido a abrir los cajones para encontrar el lugar en donde guarda las famosas ligas. Ha pasado un año desde la primera ocasión que Arturo entró a la casa con dinero ajeno y su dueña sabe que cada que aparecen billetes tirados en el pasillo, "o aparecen fajos en la casa, es porque él entró a robarle al vecino”.

Arturo va por los fajos de billetes debido a que le gustan las ligas en las que los envuelven. FOTO: Especial

Recuerda que esto ha ocurrido en al menos 10 o 15 ocasiones “en lo que va del año. Lo gracioso es que no roba poca plata, sino que en general es mucha y por eso tiene gomitas”. Una vez que publicó su anécdota en Twitter, el post se viralizó y se ha convertido en todo un éxito. Los usuarios han reaccionado sorprendidos a la historia de Arturo e incluso han llenado de preguntas a su dueña, a quien le han cuestionado si el felino está a la venta o si lo había entrenado para ello.

“Lo que más me preguntaron en Twitter fue si vendía a Arturo, si daba clases o si yo lo había adiestrado”, contó Repetto entre risas: “No lo entrené, tiene una obsesión con las gomitas y aprendió a robar plata porque se las ponemos (las ligas), pero no está adiestrado para robar y yo soy una vecina honesta y devuelvo todo lo que se roba”, declaró al medio.

Arturo junto a su compañero de casa, Duce. FOTO: Twitter

