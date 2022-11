Elon Musk tuitea el meme más gracioso sobre Donald Trump: "No nos dejes caer en la tentación"

La tarde de este domingo Elon Musk, quien es el nuevo dueño de Twitter, publicó un curioso meme dedicado a Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos. Es menester recordar que hizo una encuesta para ver si le regresaba su cuenta en la red social, algo que fue posible gracias a que la mayoría votó a favor, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador quien siempre ha estado a favor de la libertad de expresión.

En la imagen se puede observar a una mujer con la falda levantada frente a un monje que se encomienda a Dios para evitar ser presa de los deseos carnales. En este caso, la joven tiene el logo de Twitter, mientras que el devoto el nombre del magnate. "And lead us not into temptation..." (Y no nos dejes caer en la tentación), escribió el empresario e inversionista en una especie de mofa. La cuenta del republicano fue vetada tras el asalto al Capitolio de Washington en enero de 2021.

Elon Musk y su meme sobre Donald Trump (Foto: TW @elonmusk)

"La gente se ha pronunciado. Trump será readmitido", tuiteó Elon Musk en su propia cuenta tras los resultados de una encuesta lanzada entre sus seguidores. Más de quince millones respondieron y el 51.8% votó a favor del "sí" al regreso del político a la plataforma. Unos minutos después de su mensaje, la cuenta de Trump volvió a estar visible. El último tuit data del 8 de enero del año pasado.

El número de seguidores, que parece haber vuelto a empezar desde cero, ya rondaba los dos millones en pocas horas. Al lanzar la encuesta el viernes por la noche, Musk había insinuado que el resultado podría influir en una decisión sobre si el exmandatario de Estados Unidos regresaría o no a la red social, ya que la había acompañado con la locución latina "Vox Populi, Vox Dei" ("voz del pueblo, voz de Dios"). El nuevo propietario de Twitter lanzó la consulta pocas horas después de haber restablecido, en nombre de la libertad de expresión, otras cuentas de usuarios suspendidas.

La encuesta de Elon Musk que dio luz verde a Donald Trump (Foto: TW @elonmusk)

Trump agradece, pero se queda en Truth Social

Twitter había suspendido indefinidamente a Trump el 8 de enero de 2021 ante el "riesgo de una mayor incitación a la violencia", dos días después de que sus partidarios invadieran el Capitolio de Estados Unidos. Musk ya había mencionado en mayo un posible regreso del expresidente republicano, al considerar que esta sanción constituía "una decisión moralmente mala e insensata en extremo".

Mientras muchos críticos temen que el contenido ya no sea suficientemente moderado en la red social, el multimillonario se ha hecho esperar para pronunciarse sobre el tema. La decisión puede causar revuelo en buena parte de la sociedad y el mundo político estadounidense, especialmente ahora que Trump entró una vez más en la carrera por la Casa Blanca para 2024.

Durante la reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas, Trump dijo que saludaba la encuesta de Musk y que era su admirador, pero pareció rechazar cualquier regreso a Twitter.

"Él subió una encuesta y fue muy abrumador... pero tengo algo llamado Truth Social", una plataforma lanzada por el mismo tras verse vetado en la red social del pájaro azul. Sobre si volvería a Twitter, donde tenía más de 88 millones de seguidores, dijo: "No lo considero porque no veo ninguna razón para ello".

