Tensión nuclear: Japón levanta alerta y pide buscar refugio por sobrevuelo de misil norcoreano en su territorio

Este miércoles Japón emitió una alerta de emergencia por el lanzamiento de un misil norcoreano, el país advirtió a los residentes para que buscaran un refugio de inmediato. Sin embargo, minutos después, se retiro la advertencia luego de que reportaran la caída del de misil al mar. A través de grabaciones, difundidas en redes sociales, algunos internautas compartieron videos donde se escuchan las sirenas de emergencia emitidas en algunas localidades japonesas.

La oficina del primer ministro de Japón escribió en Twitter: "Lanzamiento de misil. Lanzamiento de misil. Se cree que se lanzó un misil desde Corea del Norte. Evacúe a un edificio o a un lugar subterráneo". Posteriormente, señaló que el misil voló sobre el país y aterrizó en el Océano Pacífico; no obstante, enfatizo que las áreas bajo alerta son las prefecturas de Miyagi, Yamagata y Niigata.

Por su parte, la Guardia Costera de Japón también emitió una alerta a los barcos en las áreas diciendo que “Corea del Norte disparó el posible misil, instamos a estar atentos a más información, no se acerquen a ellos y reporten la información relevante a la Guardia Costera si encuentran cualquier objeto". Luego de unos minutos, las autoridades detallaron que: "Pasó el misil. Se cree que el misil pasó al Océano Pacífico aproximadamente a las 7:48 am. Si ve algo sospechoso, no se acerque y comuníquese con inmediatamente a la policía o al departamento de bomberos”.

Cabe mencionar que este miércoles Japón convocó a su consejo de seguridad nacional debido a los lanzamientos de Corea del Norte, los cuales han aumentado la tensión en la zona. "Estos repetidos lanzamientos de misiles con tan alta frecuencia son inaceptables", dijo el primer ministro japonés, Fumio Kishida, desde el Kantei, la residencia y oficina oficial del jefe de gobierno japonés, al convocar la reunión poco después de los lanzamientos "por el aumento de la tensión en la península coreana".

Posteriormente, el portavoz gubernamental japonés, Hirokazu Matsuno, enfatizó que estas pruebas con misiles "están teniendo lugar con más frecuencia que nunca". Cabe señalar que el pasado 10 de octubre, Corea del Norte lanzó misiles para “eliminar” enemigos en guerra. Agencia Central de Noticias de ese país dijo que a través de siete simulacros de lanzamiento de las unidades de operación nuclear táctica, “las capacidades de guerra reales de las fuerzas de combate listas para atacar y eliminar los objetivos que se presenten en cualquier momento y lugar, han quedado demostradas”.

Además, Corea del Norte comunicó que estas pruebas de misiles respondían a las recientes maniobras navales entre las fuerzas de Estados Unidos (EUA) y Corea del Sur.



