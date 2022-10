¿México intervendría en caso de una guerra mundial? Experto explica qué pasa entre Corea del Norte y Japón

Corea del Norte lanzó el martes un misil balístico que sobrevoló Japón por primera vez en cinco años, lo que obligó a las autoridades niponas a emitir avisos de evacuación y a suspender el servicio de trenes durante el vuelo del proyectil con capacidad nuclear que podría alcanzar el territorio estadounidense de Guam. Esto ha hecho que la tensión en la región crezca, por ahora el panorama es turbio, pero no caótico, de serlo, ¿México se podría ver afectado?

El lanzamiento del misil impresionó a todo el mundo. Foto: AP.

Para entender qué pasa en Asia y cómo podría desarrollarse el problema, Julio César Peña Vega, maestro en estudios México- EU por la UNAM y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, platicó con El Heraldo de México Digital.

Y es que fue la exhibición armamentística más provocadora de Pyongyang en lo que va de año mientras intensifica sus pruebas de misiles para conseguir un arsenal nuclear que sea una amenaza viable tanto para los aliados de Estados Unidos como para su propio territorio, con el objetivo de lograr concesiones internacionales, según algunos expertos.

No fue un lanzamiento cualquiera

El vuelo estimado del misil (4 mil 500 kilómetros) fue el más largo de un misil norcoreano, aunque en el pasado ya se lanzaron proyectiles que podrían tener un largo alcance pero con ángulos altos para evitar a los países vecinos.

De acuerdo con las estimaciones surcoreanas y japonesas, el proyectil recorrió entre 4 mil 500 y 4 mil 600 kilómetros a una altitud máxima de 970 o mil km. El ministro de Defensa de Japón, Yasukazu Hamada, dijo que el misil cayó en el Pacífico, a unos 3 mil 200 km de la costa norte de Japón y que no se reportaron daños en aviones ni barcos nipones. La distancia de vuelo del misil expuesto esta semana muestra que tiene alcance suficiente para llegar al territorio estadounidense de Guam, en el Pacífico, que alberga bases militares.

Las autoridades japonesas alertaron a los residentes nororientales para que se dirigieran a los refugios. Fue la primera “Alerta J” desde 2017, cuando Pyongyang lanzó un misil Hwasong-12, de alcance intermedio, sobre el país en dos ocasiones en unas pocas semanas, dentro de otra campaña de ensayos.

En Japón las comunidades sintieron temor. Foto: AP.

En Hokkaido y Aomori se suspendió temporalmente el servicio de trenes hasta que el gobierno emitió un aviso que indicaba que el misil norcoreano habría caído en el Pacífico. En la ciudad de Saporo, la capital de la prefectura más al norte de la principal isla del archipiélago japonés, Hokkaido, el metro dejó de circular y las estaciones quedaron abarrotadas de viajeros en plena hora punta matinal.

Un acto imprudente de Corea del Norte

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo a la prensa que “el lanzamiento es un acto imprudente que condenó, en tanto, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que los continuos ensayos solo aumentarán el aislamiento internacional de la hermética nación y harán que Seúl y Washington refuercen sus capacidades de disuasión.

El líder norcoreano estaría buscando proteger sus intereses. Foto: AP.

Al respecto, Peña Vega explicó que aun cuando no se registró ningún daño material, no quiere decir que en la parte simbólica no sea importante, porque eso demuestra una un riesgo para la población japonesa, por lo que tanto las autoridades del país “del sol naciente”, así como de Corea del Sur y EU, que tiene intereses en ambas naciones, comenzaron con ensayo militares como el lanzamiento de misiles, el reposicionamiento de un portaaviones o entre otras cosas.

¿Qué es lo que busca corea del norte con todo esto?

Peña Vega sostuvo que el régimen de Corea del Norte consideró hacer sus maniobras esta semana para dejar en claro cuáles son sus intereses, entre ellos reafirmar su soberanía, ya que el país “tiene un mando autoritario este que solamente ha tenido. dirigentes que han sido en una relación familiar”. También podría buscar una reducción en las sanciones comerciales, ya que por ahora su único aliado es China.

“Esta estrategia la ha aplicado muchas veces, sube la presión hacia sus contrapartes y occidente y logra que se reduzcan ciertas sanciones y ahí reforzar lo que es su economía”, manifestó el catedrático. Algunas veces ha conseguido que el flujo de artículos básicos y de construcción sea mayor, prueba de ello es cuando Kim se reunió con el ex presidente Donald Trump en 2019 tras una serie de “estira y afloja”.

En 2019 hubo voluntad de EU y Corea del Norte para resolver el problema. Foto: AP.

Y puede ejercer tanta presión porque tiene uno de los ejércitos más grandes a nivel mundial, ya que por sus leyes le permiten convocar a su población a tomar las armas bajo cualquier circunstancia. Además, en las últimas décadas ha realizado entre 5 y 6 pruebas nucleares, lo cual es bastante en comparación con el resto de sus oponentes, que prácticamente están fuera de esa práctica.

Por si fuera poco, Corea del Norte ha lanzado alrededor de 40 misiles durante sus cerca de 20 ensayos en lo que va del año. El líder norcoreano, Kim Jong Un, promete expandir su arsenal nuclear y se niega a regresar a la diplomacia nuclear con Estados Unidos.

¿Existe una relación con Rusia y Ucrania?

Aunque alejado, el conflicto entre Rusia y Ucrania también tiene que ver en este asunto. Julio César indicó que no es casualidad que este enfrentamiento se dé en este momento, pues desde hace varios años se comenzaron a gestar asperezas entre potencias desde las partes económica, política, energética y militar.

“Es posible que el gobierno de Kim Jong un, líder supremo de Corea del Norte, haya tomado esta decisión porque en general la atención de otras potencias está en Europa del este. Se aprovecha de esta situación ya que hay cierta vulnerabilidad en la región”

Y es que Japón tiene una alianza de seguridad con Estados Unidos, entonces, en cierta forma, al también estar dando apoyo en Ucrania, “se reduce también esta protección”.

Corea del Norte estaría aprovechando la crisis en Europa. Foto: AP.

¿Hay riesgo de una guerra?

El experto de la UNAM consideró que en el pasado esto tal vez se hubiera llevado de otra forma y resuelto de manera más rápida, pero al ser un área donde hay tantos intereses comprometidos, como los de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, China y Corea del Norte, lo más probable es que se resuelva en unos cuantos meses.

Peña Vega opinó que es muy probable ver la mediación del gobierno Chino, ya que para ellos habría una grave afectación económica, migratoria e incluso militar. Además, Corea del Norte tampoco estaría interesada en escalar la cuestión, puesto que se enfrentaría a un éxodo y la inestabilidad de su control dinástico por una posible intervención y derrocamiento, por lo que es probable que ceda también cuando las pláticas lleguen.

China podría intervenir para resolver de manera pacífica. Foto: AP.

El peor escenario posible

Aunque improbable, una contienda que involucre a varias naciones es posible, incluso sin que haya presencia de armas nucleares podría ser catastrófico, ya que China, Rusia y Estados Unidos se verían involucrados. “Entonces sería evidentemente una contienda mundial. No sabríamos hasta qué punto se le podrá nominar 'guerra mundial'”.

"Tal vez en las anteriores ocasiones durante la Guerra fría hubo este tipo de enfrentamientos, como en Vietnam o la crisis de misiles en Cuba, que casi se da un enfrentamiento directo, pero retrocedieron. Entonces, en uno de los peores casos, podría haber una posibilidad de un apoyo a las dos partes, por parte de sus aliados”, planteó Julio.

Las fuerzas militares de ambos países se han comenzado a movilizar. Foto: AP.

¿México se vería afectado?

Si se piensa en un escenario bélico, lo más probable es que persista la tradición diplomática y neutral, por lo que buscaría la resolución a través de las negociaciones. Además, existe el precedente de que México ha apoyado una desnuclearización históricamente muy fuerte y es uno de los principales países en la defensa de este punto.

Pero en el remoto escenario de que hubiera una conflagración de proporciones impensadas, Peña Vega aclaró:

“Habría que tomar en cuenta la referencia histórica de la Segunda Guerra Mundial, cuando se unió a los Aliados, pero porque había recibido un ataque directo por parte de Alemania a sus buques petroleros”

Bajo esta lógica, incluso en contexto extremo, México optaría por mantenerse alejado y buscar la resolución pacífica. De momento no hay alguna afectación en América y por lo tanto tampoco a nuestra nación, pero si el escenario se complicara y hubiera una interrupción comercial en Asia “sí veríamos consecuencias rápidamente en lo que es la cuestión de precios a nivel mundial, la cuestión de los insumos de los energéticos, y eso, evidentemente afectaría a impactaría a la economía mexicana”, esto no sólo por la relación con China, sino también por los nexos con EU.

¿Qué es lo que pasará?

“Lo que plantean diferentes analistas internacionales es que puede ser que a mediados de octubre, tras la asamblea general del Partido Comunista chino haya una prueba nuclear por parte de Corea del Norte . Vamos a ver en algunos días que se incrementa la tensión con estas pruebas algunos días que reduce y esto será de ambas partes”, acotó Vega Peña.

Es posible que las tensiones crezcan antes de solucionarse. Foto: AP.

Algunos expertos extranjeros afirman que, con el tiempo, Kim regresará al diálogo y tratará de usar su agrandado arsenal para presionar a Washington para que acepte a su nación como un Estado nuclear, un reconocimiento que considera necesario para lograr la retirada de las sanciones internacionales y obtener otras concesiones.

SIGUE LEYENDO...

Volodímir Zelenski anuncia la expulsión de los rusos de gran parte de Ucrania

Nobel de la Paz: Ales Bialiatski obtuvo el reconocimiento desde prisión y exigieron que sea liberado

Escala la violencia carcelaria en Ecuador y hay 400 reclusos muertos en masacres