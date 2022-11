Muere el luchador ruso Alexandr Pisarev, sospechan que fue envenenado

Alexandr Pisarev, un famoso luchador ruso de artes marciales mixtas (MMA), falleció el pasado domingo presuntamente a consecuencia de un envenenamiento con opioides, según afirmaron hoy a la prensa rusa fuentes cercanas el deportista. "Según datos previos, fue por envenenamiento con opioides. No sabemos todavía de dónde salieron y cuál fue la causa. Tendremos los resultados definitivos de los análisis en un par de días", afirmó una fuente citada por la agencia TASS.



El pasado domingo Pisarev, de 33 años, y su esposa, se quejaron con sus familiares de malestares. El deportista murió mientras dormía, y su esposa, también envenenada, actualmente está hospitalizada.

El cuerpo de Alexandr fue descubierto por su padre, Igor Vladimirovich, quien ingresó al apartamento de su hijo en Moscú después de pasear al perro de la familia. Al acercarse a Pisarev descubrió que ya no respiraba.

"Miré dentro de la habitación Alexander y su esposa estaban durmiendo, Me acerqué y luego me di cuenta de que mi hijo ya no respiraba”, comentó Vladimirovich a un medio local.