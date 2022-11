Brutal ataque de celos: un hombre le sacó un ojo a otro por platicar con su expareja

Un hombre ha causado revuelo entre la población de Argentina, luego de que atacó brutalmente a otra persona por un supuesto ataque de celos. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en Villa Tesei, una zona dentro de la provincia de Buenos Aires, cuando el agresor descubrió a su ex pareja platicando con un sujeto, contra quien arremetió salvajemente y le sacó un ojo.

Tras los hechos, el agresor detalló que actuó por un ataque de celos, al encontrar a su ex novia platicando con otro hombre. Por este crimen, las autoridades locales dieron a conocer que Santiago Martínez, nombre del atacante, enfrentará cargos por tentativa de homicidio en contra de Nicolás García, de 21 años de edad.

El hombre atacó a la víctima con una botella de vidrio. Foto: Pixabay.

De acuerdo con el relato de testigos, recopilado por medios locales, Santiago Martínez encontró a García platicando on su ex pareja y en un ataque de irá tomó una botella de vidrio, que se encontraba en el piso, y la estrelló en la cabeza de la víctima. El agresor aprovechó que el hombre se encontraba en el suelo y continuó golpeándolo en repetidas ocasiones; como consecuencia, el joven de 21 años de edad terminó con múltiples cortadas y perdió uno de sus ojos.

Luego del ataque se filtraron conversaciones de WhatsApp del agresor y sus amigos, en los cuales Martínez reconoce que perdió el control de sus emociones y se dejo llevar; además, enfatiza sus sospechas sobre una supuesta relación entre su ex pareja y la víctima. "¿Estás ahí hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex?", dijo el hombre en un audio de WhatsApp en el cual habla sobre Nicolás García. Posteriormente, comentó: “toqué fondo, no sé ni qué hice. Me cegué”

La víctima no sabe si recuperará la vista. Foto: Pixabay.

Por su parte, la madre de la víctima comentó, ante medios locales, que actualmente su hijo se encuentra delicado de salud. La mujer enfatizó que el joven posiblemente no recupere la visión del ojo y los médicos aún no saben cuánto tiempo tome la recuperación de la víctima.

“Hoy no está viendo, perdió la visión total del ojo. Estamos con cuidados segundo a segundo, con muchos controles. El médico nos dijo que en un traumatismo así, pierden el ojo en el acto. Estamos rezando mucho para que la pueda volver a recuperar. Se acuerda, sabe perfectamente quién fue. No pudo defenderse. Me llamó y se desmayó por haber perdido tanta sangre”, puntualizó la madre de Nicolás García, de 21 años de edad.



