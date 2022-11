Lujoso restaurante de Nueva York es acusado por separar comensales asiáticos y blancos

Un lujoso restaurante de Nueva York se ha visto envuelto en polémica luego de que diversos usuarios de las redes sociales denunciaron que realiza prácticas racistas por presuntamente separar a comensales blancos de asiáticos. One if by Land, Two if by Sea, nombre del lugar, ha recibido una gran cantidad de quejas en Yelp, una plataforma donde usuarios dejan reseñas sobre establecimientos de comida, por presuntamente hacer una segregación racial.

El caso fue viralizado por una joven tiktoker identificada en la plataforma china como Annie (@rokug4n), quien reveló en un clip algunas fotografías que capturo en su última visita al lujoso restaurante. En las imágenes se observa que las personas con rasgos asiáticos se encuentran sentadas en el segundo nivel del establecimiento, en lo que parecen ser mesas menos lujosas que el resto. Mientras que las personas blancas aparecen distribuidos en el primer piso, con acabados de lujo y mejor iluminación.

Según la tiktoker, los clientes con rasgos asiáticos son sentados en una zona con pocas ventanas. Foto: especial.

“Vamos al grano: One if by Land, Two if by Sea discrimina racialmente a las personas que no son blancas, en particular a los asiáticos”, sentenció la joven tiktoker en su clip, el cual ya suma más de 100 mil visualizaciones. Annie también comentó que la zona donde sientan a los clientes asiáticos no tiene iluminación y tan solo cuenta con dos pequeñas ventanas, mientras que el primer piso, dedicado a comensales blancos, tiene hasta un piano como decoración.

"Quiero comenzar diciendo que no tengo problemas para cenar con otras personas asiáticas. No me importa. Lo que sí importa, y tengo un problema, es que las personas de color sean separadas de los blancos por establecimientos de alto nivel”, mencionó en su video la joven, quien tiene rasgos asiáticos. “Muchos amantes de la comida son asiáticos”, dijo. “Están pagando cientos de dólares a este restaurante y están siendo discriminados”, agregó.

Para justificar sus acusaciones, la joven mostró capturas de pantalla de reseñas publicadas en la plataforma Yelp, donde otros clientes del restaurante acusaron que era evidente que había una “segregación racial” en el lugar. De igual manera, Annie compartió que pese a su gran fama, dentro del establecimiento se han dado a conocer casos de racismo entre los mismos comensales, quienes supuestamente no están de acuerdo con que el sitio sea visitado por personas asiáticas.

En su estadía, la tiktoker comprobó el trato distinto que se le da a los blancos y a los asiáticos. Foto: captura de pantalla.

Como ejemplo, la tiktoker compartió el caso de Xu Z, quien escribió en Yelp que había hecho una reservación para cenar en el primer piso, pero cuando llegó lo hicieron esperar 40 minutos y finalmente lo sentaron en el segundo piso, junto a otros clientes con rasgos asiáticos. En su testimonio, Xu detalló que durante su estancia se percató de que las personas que se encontraban en el segundo nivel eran ignoradas por los empleados y que el capitán las trataba diferente que a los que se encontraban en el piso de abajo.

Por el debate que se ha suscitado en redes sociales en torno al restaurante, la plataforma de reseñas Yelp prohibió hacer comentario sobre One if by Land, Two if by Sea. Según dijo la empresa, esta medida fue aplicada debido a que el establecimiento estaba recibiendo demasiada atención y los comentarios sobre el lugar no eran objetivos.

