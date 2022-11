Tunden en redes a Carlos Ballarta por chiste de niños con SIDA: piden cancelarlo de Netflix

El standupero Carlos Ballarta se puso en el ojo del huracán tras hacer un chiste que causó polémica entre las personas que son portadoras de VIH, pues en su acto hace referencia a los niños que tienen Sida, asegurando que no llegarán a adultos. Tras escuchar las palabras del comediante un usuario de Twitter identificado como DosvecesLopez, expuso en un hilo sus razones para considerar la supuesta muestra de humor ofensiva para quienes como él, son portadores del virus. Expresó que lo dicho por el guatemalteco es insensible y estigmatizante.

Aseguró que el chiste -palabra que puso entre comillas- está mal por todas partes y que no es posible apelar a la libertad de expresión para justificarlo, pues no se puede hacer mofa de la vida de otros para intentar hacer reír. De igual manera expresó que le sorprende que Netflix tenga ese tipo de contenidos en su plataforma, pues no cree que la empresa de entretenimiento comulgue con esa ideología y arroba las cuentas, tanto de Latinoamérica como la general.

Compartió parte de su experiencia personal para visibilizar el impacto del chiste, dijo que es un proceso muy difícil recibir el diagnóstico, pues a pesar de los avances médicos saberse portador es recordar las imágenes del inicio de la enfermedad, la cual dejó miles de muertes en todo el mundo, por lo que los primeros 20 años del Sida fueron los más crueles. Recordó que murieron amigos, parejas, incluso hijos, personas que no merecían ese final.

Pese a que han pasado varias décadas desde aquella epidemia que cambió al mundo y varias cosas cambiaron en el rubro médico, hay otras que siguen casi igual, como señaló el tuitero: “Muchos han sido los avances desde los 80 pero no hemos logrado quitar los estigmas, la discriminación hacia las personas que vivimos con VIH y comentarios como el del standupero no ayudan”.

El hombre también visibilizó la labor que hacen instituciones como La casa de la Sal, que luchan por prolongar la vida de niños con Sida y dio un dato que la medicina ha logrado: que actualmente pocos niños nacen portando el virus y que la esperanza de vida para aquellos que lo tienen es de 60 años.

De inmediato llegaron las respuestas al post, la mayoría de las personas indicaron que lo hecho por Carlos Ballarta es humor negro y éste sirve para visibilizar ciertas problemáticas, algunos incluso retuitearon una publicación de DosvecesLopez sobre el sismo del 85 y las víctimas que dejó, el cual también era un chiste.

Algunas otras personas consideraron que lo hecho por el standupero no es comedia, pues este género no debe basarse en la desgracia del prójimo ni denigrar a los demás seres humanos. Señalaron que los niños con Sida son una población vulnerable y como tal deben tratarse.

Una minoría de internautas ofendieron al creador del tuit y se burlaron de su enfermedad, lo que fue tomado por otros como un acto de inmadurez, que solo probaba el punto del usuario. Finalmente otros más comentaron que en un mundo tan extenso como el del streaming, lo mejor es consumir aquello que nos guste y lo demás dejarlo de lado.

