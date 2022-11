Investigan caso de bullying en Perú: estudiante de secundaria cayó brutalmente de un cuarto piso

Una pequeña niña, de tan solo 12 años de edad, cayó del cuarto piso de una escuela de Perú. Según testimonios de sus familiares, la menor era víctima de bullying escolar, por lo que sospechan que el accidente podría estar relacionado con la violencia que vivía en el centro de estudios. La joven asiste a primer año de secundaria, pero era acosada y hostigada por su peso y altura.

Los hechos ocurrieron en el colegio Saco Oliveros, en Lima, Perú. Pero el caso de acoso a la menor se ha viralizado en muchos países del mundo y ha generado un fuerte debate en redes sociales, de muchas familias que denunciaron otras situaciones de acoso escolar. De igual manera, los padres de la pequeña de 12 años han hecho un llamado a las autoridades para que el instituto sea sancionado por no actuar para frenar los hostigamientos en contra de la menor.

El colegio emitió un comunicado donde asegura que ya se hacen cargo de la situación. Foto: Especial.

Cabe mencionar que, hasta ahora, las autoridades del país no han dado un pronunciamiento sobre el accidente, ya que todavía no están claras las causas de la caída. No obstante, los familiares de la menor señalan que lo que ocurrió no fue un accidente, sino una agresión en contra de la pequeña. La niña salvó su vida de milagro y permanece internada con fractura de columna, pelvis y fémur.

“Cada vez que llegaba del colegio, llegaba con mal humor; y yo le decía ‘¿Qué te sucede?’. Y me decía ‘Estoy cansada, quiero dormir’; y al día siguiente no quería ir al colegio”, denunció Jaime Carbajal, el padre de la menor que sufría bullying escolar. Agregó que la menor le decía a sus amigos que estaba “harta” de la situación de bullying que vivía en el colegio. “Ella manifiesta: ‘Estoy harta que hablen mal de mí, estoy harta que se burlen. Me corto el cabello y lo ven feo’. Se burlan de su talla, de su peso, de todo”, dijo el hombre.

“Quiero saber si mi hija se lanzó, si la empujaron o si se cayó”, dijo el padre de la menor, quien se mantiene desconcentrado por lo sucedido. Añadió que la escuela no ha colaborado con sus investigaciones: “Pedí las cámaras, pero me dicen en el colegio que no hay”.

La menor tiene múltiples fracturas como resultado de la caída. Foto: Pixabay.

“En vez de preocuparse por el estado de salud de mi hija, el colegio ahora está pensando en cómo defenderse y cómo utilizar sus estrategias de defensa para limpiar su nombre. Mi hija está a punto de morirse. Me dijeron que necesita múltiples cirugías porque tiene fractura en su columna, su pelvis está destrozada”, declaró.

Por su parte, el colegio emitió un comunicado en el que aseguran que la estudiante de primer año de secundaria recibió atención y que además la institución se ocupa de cubrir las necesidades económicas y gestiones administrativas requeridas para el caso.

