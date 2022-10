Adolescente con Asperger sufrió agresión sexual de 4 compañeros en Barcelona

El brutal ataque sexual a un adolescente diagnosticado con Síndrome de Asperger ha conmocionado a la ciudad de Barcelona en España desde que se dio a conocer el hecho ante autoridades, sobre todo porque han pasado cuatro años del abuso y aún no se ha logrado castigar a los agresores quienes han negado todas las acusaciones, pero tendrán que probarlo en el juzgado de menores.

Pilar Joan, madre del adolescente relató que su hijo fue abusado en 2018 dentro de su escuela Verge del Roser de Vallirana por jóvenes que en ese entonces tenían entre 14 y 15 años de edad, mientras que la víctima de nombre Sergi tenía 13. De acuerdo con los detalles contados por el menor durante el abuso le bajaron los pantalones, lo pusieron con las rodillas y manos en el suelo como un animal, le colocaron vaselina e intentaron penetrarlo.

Pero las agresiones no terminaron ahí, como los adolescente no pudieron penetrarlo, le metieron un palo, lo masturbaron y le obligaron a masturbarlos a ellos, además, para rematar el hecho uno de ellos le dijo que iba a "quedar embarazado y vas a tener un niño normal', después de que el chico eyaculara en la boca Sergi.

Cronología de los hechos

La familia y abogados del menor dieron testimonio de los hechos para el periódico español El Mundo, ahí dieron fe de cómo supuestamente tuvieron lugar los hechos con fecha y detalles.

28 de octubre: "Le obligaron a masturbarse y le intentaron introducir el pene en el ano. Aparte de los cuatro que están en el procedimiento, había más gente alrededor haciendo corro, otros niños, pero la Fiscalía de Menores no ha considerado que son autores materiales. No sólo no hicieron nada por detenerlos sino que incluso jalearon".

5 de noviembre: "Lo pusieron en el suelo como si fuera un perro, le pusieron vaselina en el ano y uno de ellos le introdujo el pene. Como no podía, le introdujo un palo".

6 de noviembre: "Le obligaron a hacerle una felación a uno de ellos, que incluso eyaculó en su boca. Le obligaron a tragarse el semen: 'Qué suerte, te vas a quedar embarazado y tendrás un hijo normal'".

Sufría bullying

Sergi que ahora tiene 17 años sufría bullying desde hacía tiempo por compañeros de su instituto, sin embargo, nunca lo contó directamente a sus padres, sino que ellos comenzaron a percatarse que su hijo estaba teniendo actitudes poco comunes, era retraído y caminaba encogido, pues el chico siempre tuvo gusto por el deporte, contaron que le encantaba jugar futbol y aún con sus condiciones se mostraba un adolescente feliz, pero eso comenzó a cambiar.

Las agresiones sexuales ocurrieron en un sitio conocido como La pradera, así llaman los estudiantes a la zona más apartada de la escuela, allí según Sergi se produjeron las agresiones sexuales durante el recreo los días 28 de octubre y 5 y 6 de noviembre de 2018.

"Primero sólo nos dijo que había sufrido bullying, que lo llevaban a la pradera, que le decían feo, Frankenstein, retrasado. Le preguntamos que qué quería por Navidad. 'No, no, no quiero nada, porque ya he robado bastante. Si no robaba me clavaban un machete'. Tenía mucho miedo", contó.

Fue así como poco a poco, sus padre empezaron a insistir sobre su comportamiento, ahí reveló que algunos estudiantes del colegio le pedían cosas y lo amenazaban, le ponían un machete en el ojo o en el pecho y le decían que le iban a "cortar esta tetilla", "le llamaban pelo de fregona, vas vestido como un niño pequeño, jorobado de Notre Dame, culo de mona, Dumbo, eres raro, no tienes amigos porque eres retrasado, autista...", dijo el abogado sobre las humillaciones que sufrió Sergi.

Exigen justicia

El abogado de la familia de Sergi, Juan Manuel Ruiz de Erenchun, solicita para los cuatro adolescentes, cuatro años de internamiento en un centro de menores en régimen cerrado por delitos contra la integridad moral, agresión sexual con acceso carnal y violación, mientras que El Ministerio Fiscal pide tres años.

La defensa del menor ha lamentado que el colegio no tome parte sobre los hechos ya que han asegurado que no cumplieron con los protocolos y además los han acusado de querer tapar los hechos.

Sin embargo, actualmente se trata de la palabra de Sergi contra la de los acusados, quien no se verá obligado a declarar en el juicio debido a que ya lo hizo frente a la presencia de dos psicólogos, además sus declaraciones quedaron grabadas.

Sobre la condición del chico, su madre ha señalado que "siempre se ha portado muy bien. Lo que veíamos es que no se relacionaba con los de su edad y a los 11 años nos dieron que tenía Asperger, a las personas con Asperger les cuesta más la relación con los iguales, su cerebro piensa diferente, tiene que ser todo literal porque las bromas no las entienden. Son personas sin ninguna maldad pero, como son totalmente vulnerables, van a por ellos".

SIGUE LEYENDO

Tragedia en Camboya: murieron 11 niños de 12 a 14 años cuando se hundió su bote

Celos mortales: asesinó a su esposo al descubrir que tenía cinco amantes

VIDEO | El brutal momento en que un sujeto apuñala a un abuelito en un restaurante de tacos