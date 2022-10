Un hombre apuñala a cinco personas, entre ellas a Pablo Marí, ex jugador del Arsenal

Un italiano apuñaló este jueves a cinco personas, tres de ellas de gravedad entre las que está Pablo Marí Villar, futbolista español del Arsenal que encuentra cedido al Monza de la Serie A, en un suceso que tuvo lugar en un supermercado de la localidad de Assago, en las afueras de Milán y cuyo autor fue detenido por la policía, informaron los medios de comunicación. De acuerdo con la agencia agencia ANSA, el central valenciano, explicó fue trasladado al hospital Niguarda de Milán, donde están llegando el consejero delegado del club, Adriano Galliani y el entrenador Raffaelle Palladino, y se encuentra consciente y su estado no es grave.

El ataque se produjo alrededor de las 18:30 horas (11:30 tiempo de México) cuando un hombre de 45 años tomó un cuchillo de los estantes de un supermercado Carrefour situado en el interior de un centro comercial y comenzó a apuñalar a los presentes, hiriendo a cinco de ellos, según las primeras informaciones.

Entre los heridos hay cuatro hombres, de 28, 30 y 40 y 80 años, y tres resultaron heridos de gravedad y el más grave tuvo que ser evacuado en helicóptero.

El futbolista español fue apuñalado. Foto: Especial.

No se tiene claros los motivos del ataque

Según dichos medios, uno de los heridos es el defensa español cedido esta temporada al Monza propiedad de Silvio Berlusconi. Por el momento, no está claro si se trató de una pelea o de una persona con problemas mentales. Por su parte, Adriano Galliani, informó que Pablo no está grave, ya que sus heridas no ponen en peligro su vida.

El anuncio de Adriano Galliani. Foto: Especial.

La cadena Carrefour, a la que pertenece el hipermercado, expresó en una nota "su máxima cercanía a los empleados y clientes involucrados en el ataque y a sus familias" y confirmó que se llamó inmediatamente a la policía y que el al atacante fue detenido.

Asimismo la empresa activó de inmediato "un servicio de apoyo psicológico para todos los empleados directa o indirectamente involucrados en el incidente”.

Con información de EFE

