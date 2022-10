VIDEO | El angustiante momento que vivió un conductor que asaltaron a punta de rifle: "¡Por favor no me mate!"

Un nuevo video sobre un asalto se difundió en redes sociales, la violencia ha incrementado tanto que las víctimas suplican por su vida al verse atemorizadas después de que un delincuente intenta robarlos, y para comprobarlo este video en el que un sujeto fue precisamente lo que hizo cuando delincuentes querían robarle.

En el clip se muestra el momento en el que un joven automovilista es víctima de un asalto por un sujeto que lo amenaza apuntándole con un rifle, por lo que le ruega que “por favor no lo mate”.

“No, no, no, por favor, no. Por favor no me mate”, dice el conductor cuando el agresor le apunta con el rifle y le dice que voltee hacia otro lado.