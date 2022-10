VIDEOS: Activistas que vandalizaron “Los girasoles” lanzan pasteles a la figura de cera de Carlos III

Dos activistas de Just Stop Oil estamparon hoy lunes dos pasteles de chocolate en el rostro de la figura de cera del rey Carlos III en el museo londinense de Madame Tussauds, con la consigna de que el gobierno británico "detenga las nuevas licencias de petróleo y gas".



"La ciencia es clara, la demanda es sencilla: detened las nuevas licencias de petróleo y gas", proclamaron mientras arrojaban las tartas a la escultura, que está rodeada de la de otros miembros de la familia real británica.



La entidad ecologista compartió la acción en un vídeo en sus redes sociales, acompañado de unos tuits en los que denuncian al monarca inglés por "haber abandonado sus planes de asistir y dar un discurso" en persona en la próxima COP27 de la ONU, que se celebrará del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheij, Egipto.



Hace diez días, otros dos miembros de Just Stop Oil lanzaron dos botes de sopa de tomate sobre 'Los Girasoles', de Vincent Van Gogh, en la National Gallery londinense, tras lo cual pegaron sus manos a la pared mientras se preguntaban: "¿Vale más el arte que la vida?" con la misma reivindicación que la acción de hoy.

Activistas lanzan puré de papa contra "Los almiares" de Monet

Dos simpatizantes del grupo activista por el clima "Letzte Generation" ("Última generación") lanzaron hoy puré de patatas contra un cuadro de Claude Monet, de la serie "Les meules" ("Los almiares") expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín.



En un comunicado difundido por el grupo activista, señalan que con su acción "plantean a la sociedad la misma pregunta que dos valientes jóvenes mujeres hicieron en la Galería Nacional de Londres con sopa de tomate hace una semana: ¿Qué vale más, el arte o la vida?".



"Cada vez más personas se niegan a aceptar en silencio la progresiva destrucción y puesta en peligro de la vida humana en nuestro planeta", afirman los activistas.



El cuadro no sufrió daños durante la acción, "todo lo contrario del inconmensurable sufrimiento que las inundaciones, las tormentas y las sequías ya nos traen hoy como presagio de la inminente catástrofe", agregan.



La portavoz del museo, Carolin Stranz, confirmó en declaraciones a la cadena regional rbb que dos activistas habían lanzado puré de patatas contra el cuadro de Monet y que la pintura no había resultado afectada.



Por su parte, un portavoz de la policía señaló que a continuación las dos activistas se pegaron a una pared de la sala de exposiciones, aunque fueron "despegadas" y detenidas temporalmente.



Se les ha abierto una investigación por daños a la propiedad y allanamiento de morada.



El cuadro, protegido por un cristal, data de 1890 y pasó a la colección Hasso Plattner del Museo Barberini en 2019 tras ser adquirido por 110.7 millones de dólares en una subasta de Sotheby's.



"Se me paró el corazón cuando me enteré de la acción", dijo la portavoz del museo, quien precisó que se trata del cuadro de Monet más caro jamás vendido.

Con información de EFE

