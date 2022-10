VIDEO: El indignante momento en que activistas tiran salsa de tomate a "Los Girasoles" de Van Gogh

Dos integrantes del colectivo “Just Stop Oil” lanzaron sopa de tomate sobre “Los Girasoles” de Van Gogh, ubicado en el National Gallery de Londres. Este grupo de ecologistas pretende que el gobierno británico abandone la producción de petróleo porque antepone “la vida sobre el arte”. De acuerdo con la agencia EFE, los hechos se registraron este viernes y no es el primero que ocurre en el museo.

"Just Stop Oil", que significa, "detengan ya el petróleo", es un grupo de origen británico cuyo objetivo es la acción climática. Se formó en febrero del 2022 con la idea de reivindicar el ámbito civil para que Reino Unido paralice los proyectos petroleros gasísticos y deje de emitir nuevas licencias en el país.

En las últimas dos semanas, este colectivo ha organizado diversas acciones para argumentar en favor del medio ambiente. Parte de estas protestas también incluyeron una complicación a la circulación en las carreteras del centro de Londres. Sin embargo, el hecho que despertó la atención internacional sobre sus actividades fue la salsa de tomate sobre la obra del pintor neerlandés.

Durante su protesta en el National Gallery, las menores de 30 años cuestionaron, “¿qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Más que la justicia? ¿Les preocupa más la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y de las personas?” La crisis del costo de vida es parte del costo de la crisis del petróleo, el combustible es inasequible para millones de familias hambrientas y con frío. Ni siquiera pueden darse el lujo de calentar una lata de sopa.”, puntualizaron.

“Just Stop Oil”, intervino otras cinco importantes obras de arte en museos de Reino Unido. FOTO: EFE

Justificaron su actuar señalando que actualmente las cosechas fallan y millones de personas mueren a causa de monzones (vientos que producen lluvias torrenciales y fuertes inundaciones), incendios forestales y sequías severas. Por ello, Reino Unido "no debería permitirse el lujo" de consumir petróleo y gas; mucho menos generar “nuevo”, ya que en algún punto "se llevará todo lo que conocemos en la vida”, finalizaron las activistas durante su discurso en el museo de arte.

Las activistas climáticas replicaron sus palabras en su cuenta de Twitter @JustStop_Oil. Añadieron que si el gobierno les sigue dando energías fósiles, ellas continuarán su protesta con sopa. No pueden creer que tanta creatividad y brillantez humana que se exhibe en la galería londinense sea más cuidada y procurada por su gobierno que la crisis climática y el costo de la vida.

Para acceder a más información sobre el colectivo y sus redes sociales, la página: https://linktr.ee/JustStopOil, contiene todos los datos de contacto. En su sitio web, los interesados pueden ser voluntarios, donadores e incluso adquirir su mercancía como playeras con el logo del movimiento.

¿Cuál es la solución que plantean las activistas?

Esta sería la sexta obra de arte atacada por el colectivo y la segunda que dañan del principal pintor del postimpresionismo.? Las obras intervenidas fueron: “My heart’s in the highlands”, de Horatio McCulloch; “Peach trees in blossom”, de Van Gogh; “Arpa eólica de Thompson”, de William Turner; “The hay wain”, de John Constable, y “La última cena”, de Leonardo Da Vinci. Dijeron que pararían si el gobierno se hace consciente de que ya se tiene todo el petróleo y gas que como sociedad pueden consumir.

Creen que mediante el impulso de las energías renovables y la reducción de la demanda de energía ayudará a mantener el medio ambiente además de bajar los altos costos sobre la vida. En caso de que el gobierno no detenga la generación de nuevo combustóleo, advirtieron que continuarán su movimiento, el cual cada vez crece más rápido y un mayor número de personas replican la visión del colectivo.

Compartieron que actualmente realizan de veinte a treinta reuniones públicas por semana, tanto virtuales como presenciales en todo el Reino Unido. Además tienen previsto reunirse con la primera ministra británica, Liz Truss, en Downing Street, líder del Partido Conservador desde septiembre de 2022.

El colectivo pretende dar notoriedad a otros grupos que luchan por el clima y la justicia social. FOTO: EFE

Con información de EFE

