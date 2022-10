Indignación en EU: arrestan a maestra por tener una "lista para matar" con nombres de alumnos

Los alumnos de Estados Unidos viven en constante tensión debido a la violencia que se ha registrado en algunas escuelas, por ello la actitud de una maestra encendió las alarmas entre los niños a su cargo. Los hechos ocurrieron en la primaria católica St. Stanislaus en Indiana, debido a ellos la profesora fue detenida por la policía, que informó que la mujer tenía una lista de personas para matar, en la que incluía nombres de algunos compañeros docentes y de estudiantes, según reportó NBC News en Chicago.

Un alumno de quinto grado acudió con el director del plantel después de que su maestra -identificada como Angelica Carrasquillo Torres, de 25 años- le dijera que mataría a estudiantes y personal docente, además le dijo que tras hacerlo se quitaría la vida. La profesora le confesó la lista que tenía y de manera amenazante le dijo que él estaba al pie de ella.

“Ella dijo que quería matar a sus amigos de la escuela y a la mitad de su familia”, dijo el menor a la cadena CBS News.

Exterior de la escuela donde ocurrieron los hechos. Foto: Especial.

Tras lo revelado por el asustado alumno, el director llamó a la maestra a su oficina, ella le dijo que lo que decía el menor era verdad, que tenía esa lista y aunque no se la mostró sí le dijo algunos de los nombres que incluyó. Ante tal confesión el hombre dio aviso a la policía, al llegar a la escuela primaria interrogó a la profesora, quien volvió a admitir las acusaciones hechas por el estudiante y su superior.

“La profesora fue retirada del aula y escoltada a la oficina del director, donde permaneció bajo supervisión y no tuvo más contacto con los estudiantes”, indicó un comunicado de la escuela.

El director le pidió a Carrasquillo Torres que no se volviera a presentar en el plantel hasta que las investigaciones en su contra concluyeran. Pasaron cuatro horas desde que la maestra se fue a su casa hasta que se dio aviso a la policía, cosa que causó el enojo de los padres de familia, quienes consideran que no se dio el correcto manejo a la situación por parte de las autoridades escolares. Además informaron que fueron notificados del suceso mediante un correo electrónico que no mencionó las amenazas a los alumnos.

"Nunca debieron dejarla salir por la puerta, debieron haber llamado a la policía en ese mismo momento", sentenció un indignado padre a la cadena de noticias.

Un día después de lo sucedido, la Policía de East Chicago la arrestó en su domicilio, después de que el departamento de investigación criminal aprobara una orden de detención de emergencia.

El Departamento de Policía de East Chicago informó que la maestra de primaria, Angelica Carrasquillo Torres, se encuentra bajo custodia, sin embargo, los cargos en su contra están pendientes. Se desconoce si tiene algún padecimiento mental y si la escuela terminó la relación laboral con ella.

