Nikolas Cruz, el autor de la masacre de Parkland, recibirá cadena perpetua: fiscales pedían pena de muerte

Este jueves el jurado llegó a una decisión sobre el veredicto de Nikolas Cruz de 24 años, quien fue el autor del tiroteo ocurrido en la escuela secundaria de Parkland en 2018 en donde asesinó a 17 personas y 14 más resultaron heridas. El responsable de la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas fue condenado a cadena perpetua y evitó la pena de muerte como fue pedido por los fiscales, la reacción de los familiares de las víctimas fue de disgusto mientras se leía el veredicto.

La deliberación de los miembros del jurado duró poco más de siete horas, posteriormente, fue Broward Elizabeth Scherer, la jueza del circuito quien leyó las recomendaciones del jurado. No obstante, aún falta que la jueza emita un fallo formal sobre la sentencia de Cruz, sin embargo, aunque la decisión no fue bien recibida por los presentes, Scherer no puede alejarse de lo recomendado por los miembros del jurado.

En este contexto, bajo las leyes de Florida, para que Nikolas fuera sentenciado con la pena de muerte, se requería que la decisión fuera unánime por parte de los 12 miembros del jurado, en por lo menos uno de los 17 cargos por homicidio, sin embargo, no sucedió así. Fue el 20 de octubre de 2021 cuando Cruz se declaró culpable de 17 cargos de asesinato y 17 de intento de asesinato, lo que hizo que se pudiera saltar la fase de juicio y así, que el tribunal pasara directamente a la fase de sentencia.

Los familiares de las víctimas estuvieron presentes. | FOTO: AP

Fue la defensa de Nikolas quien buscaba la cadena perpetua, pues sus abogados admitieron que Cruz había sido responsable de sus acciones y planeó el tiroteo en la secundaria de Parkland, asimismo, señalaron que el tirador sufrió retrasos en el su desarrollo tras sufrir un trastorno fetal, esto debido a que su madre era alcohólica y drogadicta, lo que afectó en su vida ocasionándole una conducta indisciplinada, problemática y arrebatos violentos.

Loas padres y madres de las víctimas compartieron sus argumentos con el jurado, muchos de ellos tuvieron una fuerte carga emocional debido a los recuerdos y la sensación de nostalgia evocada por el hecho mismo, ya que la mayoría de las víctimas oscilaban entre los 14 y 17 años de edad, aunque también hubo víctimas de 35, 37 y 49. Entre los argumentos, destacaron los escenarios imaginarios de qué hubiera pasado si los jóvenes no hubieran sido asesinados.

El momento previo a la lectura del veredicto fue muy emocional. | FOTO: AP

Información en desarrollo...