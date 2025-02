Joven pierde la mano por explosión de pirotecnia en festejo estudiantil | VIDEO FUERTE

Un joven de tan solo 16 años de edad perdió su mano izquierda debido a la explosión de pirotecnia durante las celebraciones de un “Último Primer Día”, un festejo escolar que ha resultado sumamente polémico entre la sociedad argentina, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Estos trágicos hechos ocurrieron en las primeras horas del lunes 24 de febrero en la ciudad de Victoria, la cual, pertenece a la provincia de Entre Ríos en Argentina y como se dijo antes, este desafortunado accidente ocurrió en el marco de un “Último Primer Día”, un festejo escolar en el que los estudiantes del último grado del nivel bachillerato realizan un auténtico carnaval en la noche previa al inicio del curso, sin embargo, este evento ha resultado sumamente polémico por el consumo de alcohol y otras sustancias, actos de vandalismo, desmanes y ahora esta lamentable situación derivada del uso de pirotecnia.

El joven de 16 años perdió su mano izquierda por la explosión de pirotecnia. Foto: X: lamanoconpelosx

Así fue el momento exacto en el que un juego pirotécnico explota en la mano de un adolescente

De acuerdo con la información difundida por Martín Tello, jefe departamental de la policía de Victoria, las celebraciones del “Último Primer Día” de un nutrido grupo de estudiantes se desarrollaba de manera normal, sin embargo, alrededor de las 3:00 horas de lunes 24 de febrero el contingente se desplazó de la Plaza San Martín hasta el Colegio Normal Superior Osvaldo Magnasco y fue ahí donde un par de estudiantes treparon a la fachada de la referida institución escolar y mientras uno de ellos ondeaba una enorme bandera de la organización estudiantil, otro sostenía en su mano un artefacto pirotécnico, el cual, le explotó provocándole severos daños en la referida extremidad.

En las imágenes se puede ver que, tras la explosión salieron volando varios fragmentos de la mano izquierda del joven, quien al percatarse de la situación quedó en completo shock, al igual que su compañero que estaba con él sobre la fachada del Colegio Normal, sin embargo, ante tal situación el video que circula en redes termina de forma abrupta, pero se alcanzan a escuchar los gritos de otros alumnos que quedaron horrorizados por lo sucedido.

Martín Tello, jefe departamental de la policía de Victoria, detalló que, tras estos hechos, el joven de 16 años de edad, cuya identidad no fue dada a conocer, fue trasladado a un hospital cercano a bordo de un auto particular donde le amputaron el resto de su mano izquierda pues debido a la gravedad de las heridas ya no pudo ser rescatada.

Para finalizar, el jefe departamental de la policía de Victoria señaló que ya se inició una intensa investigación para identificar la procedencia del artefacto pirotécnico pues en dicha ciudad está prohibido el uso, venta y distribución de pirotecnia, además, existen distintas restricciones puntuales en torno a los festejos escolares conocidos como “Último Primer Día”, por lo que se espera que actualicen la información en cuanto tengan nuevos datos.

