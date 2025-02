Aceptan solicitud de eutanasia a Erika Morales, la joven que quedó cuadripléjica por un botellazo en la cabeza

Hace apenas unos días salió a la luz el caso de Erika Morales, una joven colombiana de tan solo 20 años de edad que solicitó la eutanasia debido a que lleva más de tres años postrada en una cama tras haber quedado cuadripléjica a causa de dos botellazos que recibió en la cabeza durante una agresión ocurrida a las afueras de un centro nocturno y luego de que su historia se hiciera viral las autoridades de salud de su país finalmente dieron a conocer que le concederán una muerte digna, por lo que la noticia ha generado todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

De acuerdo con las declaraciones de los familiares de Erika Morales, el trágico ataque a botellazos ocurrió en junio de 2021 afuera de un centro nocturno, en ese entonces la joven tenía tan solo 17 años de edad y por dichas agresiones quedó en coma por un año y siete meses, cuándo logró despertar descubrió que no podía hablar, que no tenía movilidad y que necesitaría asistencia mecánica para poder respirar.

Erika Morales expresó su deseo de tener una muerte digna a través de una emotiva carta. Foto: Erika Morales

Cabe mencionar que, pese a que Erika no puede hablar, su familia encontró la manera de comunicarse con ella a través de un abecedario impreso, una pluma y un cuaderno y fue de esta forma como la joven colombiana redactó una emotiva carta para solicitar tener una muerte digna a través de la eutanasia, dicho texto se hizo viral y a los pocos días, las autoridades correspondientes emitieron un comunicado en el que confirmaron que la joven tendrá una muerte digna.

Según informó EMSSANAR EPS S.A.S. la institución médica a la que se Erika Morales solicitó la eutanasia, la joven seguirá recibiendo cuidados paliativos y cualquier otro servicio médico y psicológico mientras se determinan todos los detalles referentes al procedimiento eutanásico, asimismo, se precisó que Erika autorizó a su madre, Alba Morales para que actúe en su nombre en caso de que no pueda tomar decisiones por sí misma.

La salud de Erika Morales se ha mermado con el paso de los años. Foto: Erika Morales

“Te vas a ir feliz”, así reaccionó la hermana de Erika ante la aprobación de la solicitud de eutanasia

Tatiana Morales, hermana de Erika, ha reiterado en distintas ocasiones que tanto ella como su madre respetan la decisión de Erika, sin embargo, la joven reconoció que tiene sentimientos encontrados por la aprobación de la eutanasia para su consanguínea y aunque señaló que todavía no hay una fecha para el procedimiento, señaló que pretenden a travesar esta situación de forma privada, además, compartió unas emotivas palabras para su hermana a través de su perfil de Facebook.

Tatiana Morales fue la encargada de hacer viral la historia de su hermana Erika. Foto: Erika Morales

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy, sólo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana, que ella va a estar bien, que logre ser escuchada, espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho, todo fue a aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia. Muchas gracias por el apoyo prestado. Te amo hermana, logré que se escuche tu historia y tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz”, escribió la hermana de Erika Morales.

Sigue leyendo:

Joven incendia el rostro tras intentar hacer sesión fotográfica para Instagram | VIDEO

Agua hirviendo y drogas: las claves en el caso de la tiktoker que fue encontrada muerta en el baño de su casa