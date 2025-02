Agua hirviendo y drogas: las claves en el caso de la tiktoker que fue encontrada muerta en el baño de su casa

Autoridades rusas confirmaron la muerte de la reconocida tiktoker Victoria Lerman, quien desafortunadamente fue localizada sin vida el pasado 8 de febrero dentro de su domicilio. Pese a que el suceso ocurrió hace algunas semanas, la policía - ni la familia de la creadora de contenido - habían hecho publico lo sucedido, esto para no entorpecer las investigaciones en torno al caso. Fue hasta días recientes que se informó sobre lo sucedido y las líneas de investigación.

De acuerdo con medios locales, la policía fue notificada por un cuerpo sin vida en un departamento ubicado en la región de Krasnoyarsk. Cuando los uniformados acudieron a investigar fueron recibidos por un hombre - presunta pareja de Lerman -, quien dijo que la mujer había tenido un accidente mientras se bañaba. Según el sujeto, la creadora de contenido se habría desmayado en la ducha y su cuerpo habría quedado expuesto al agua hirviendo, lo que habría derivado en su muerte.

No obstante, los familiares y amigos de la joven no creyeron esta versión y han pedido a las autoridades que también se investigue al joven que estaba con ella el día de los hechos, pues temen que pudiera estar implicado en la tragedia. Hasta ahora, la identidad del presunto novio de Lerman no se ha revelado, pero se sabe - de acuerdo con la prensa local - que la policía ya lo está indagando y continúa buscando pistas dentro de la vivienda de la tiktoker.

¿Qué dice la policía sobre la causa de muerte de Victoria Lerman?

La joven fue encontrada sin vida en su propio departamento. Foto: TikTok Victoria Lerman

Por su parte, el Comité de Investigación de la región de Krasnoyarsk informó lo siguiente: "según los datos preliminares, en el apartamento vivían una mujer y su pareja. En la noche del domingo 9 de febrero de 2025, el hombre encontró a la mujer en una bañera llena de agua caliente, sin señales de vida. Según los datos disponibles, los convivientes consumían drogas. Durante la inspección se encontró una sustancia presuntamente estupefaciente en el apartamento".

La dependencia agregó que cuentan con las pruebas necesarias para determinar si la joven había consumido drogas, o cuál habría sido la causa exacta de su muerte, sin descartar que su pareja pudiera estar involucrada. En medios locales rusos se informó que el funeral de Victoria tuvo que ser con ataúd cerrado, esto debido a que su rostro y cuerpo presentaban severas quemaduras de tercer grado, mismas que la habrían dejado desfigurada.

Familiares piden que se investigue a pareja de la tiktoker

La policía investiga. Foto: Freepik.

Aunado a las investigaciones en torno a la pareja de Victoria, sus seres queridos también informaron que la mujer tenía problemas de salud, los cuales también pudieron haber causado el desmayo. Hasta ahora, no hay una causa de muerte sólida, por lo que las investigaciones siguen en curso. En redes sociales, los seguidores de la creadora de contenido se han pronunciado para externar el pésame a sus seres queridos y pedir que su muerte no quede impune en caso de haber sido víctima de un delito.

Se espera que con el paso de los días las autoridades den a conocer más información sobre la muerte de la tiktoker. Por ahora, no hay personas detenidas en relación a estos hechos, ni se ha confirmado si la mujer y su pareja estaban drogados el día que sucedió la tragedia.

