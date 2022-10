Indignante: un violador salió de prisión tras argumentar que su víctima era sonámbula

Un hombre, en Londres, consiguió evitar ir a prisión por cargos de violación luego de que se demostró que la víctima, una mujer llamada Jade McCrossen-Nethercott, de 30 años de edad, padece una rara condición de sueño llamada "sexsomnia", la cual hace que los pacientes realicen actos sexuales mientras duermen y al despertar no los recuerdan.

Antes de comenzar un juicio por violación, Jade McCrossen-Nethercott fue diagnosticada con esta rara condición. En sus primeras declaraciones, la mujer argumentó que "no recordaba haber tenido sexo consentido" con uno de sus amigos, con el que se había quedado a dormir luego de ir a una fiesta juntos. La víctima aseguró que despertó en el cuarto desnuda y sin recordar nada de lo que había pasado, por lo que decidió emprender acciones legales en contra del hombre que presuntamente la había agredido.

Una vez que Jade acudió a denunciar la supuesta violación, la policía comenzó una investigación; como parte de las indagatorias, la joven fue sometida a un examen médico, el cual confirmó que había tenido relaciones sexuales y con esta prueba el hombre fue acusado por la supuesta violación de McCrossen-Nethercott.

Un examen médico confirmó que la joven había tenido relaciones sexuales. Foto: BBC

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando, dos semanas antes de iniciar el juicio, dos expertos diagnosticaron a Jade con sexsomnia, esto debido a que la joven había mencionado casualmente que tenía el sueño profundo y que había caminado dormida en el pasado. De acuerdo con los médicos que examinaron a la mujer, ella presuntamente había consentido tener relaciones sexuales mientras caminaba dormida.

"Nunca había oído hablar de la sexomnia y me desconcertó por completo. Estaba conmocionada porque era un concepto tan desconcertante, pero también enojada y frustrada porque se sentía tan mal. Creo que fui violada y dormí durante la agresión. Me preguntaba si me podrían haber dado una droga para violación en una cita, pero no me hicieron análisis de sangre, así que nunca lo sabré", dijo Jade a medios locales, luego de escuchar que padece esta extraña condición.

De acuerdo con el testimonio de la joven, ella quería que el juicio siguiera adelante, pero fue inútil y el caso fue desestimado ante los tribunales. El acusado fue absuelto formalmente, lo que significa que el caso no puede reabrirse.

Una persona que padece sexomnia por lo general tiene antecedentes con parasomnias o trastornos de la conducta durante el sueño .Foto: Pixabay

¿Qué es la sexomnia?

Según el jefe de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la sexomnia o sonambulismo sexual, o sleep sex, es un trastorno del sueño en el que un sujeto manifiesta una conducta sexual mientras está dormido y al despertar no recuerda nada.

El especialista explica que dada la naturaleza del sonambulismo sexual "los pacientes tienden a negar el problema y tardan mucho en pedir ayuda, generalmente los primeros en detectarlo son la pareja del individuo o quienes habitan en el mismo sitio que el paciente".

Una de las principales características para identificar a una persona que padece sexomnia es que son personas que han tenido parasomnias o trastornos de la conducta durante el sueño durante la infancia o juventud. El terror nocturno o sonambulismo puede ser un factor de riesgo para desarrollar esta parasomnia sexual en etapas posteriores.



SIGUE LEYENDO

VIDEO: un hombre que abusó de una adolescente fue captado en el momento exacto del secuestro

Detienen a una maestra por violar a su alumna de 4 años en Ecatepec

Sinaloa: hombre es sentenciado a 14 años de prisión por violación a dos menores de edad