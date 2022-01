Papa Francisco pidió que se facilite la adopción

El Papa Francisco durante la primera Audiencia General de este 2022, dedicó su catequesis a la figura de San José quien es presentado como el padre adoptivo de Jesús en los Evangelios.

El Santo Padre explicó que en aquel período de la humanidad, en Oriente la “paternidad adoptiva” era “frecuente y legal”, por lo que José adoptaría al hijo de la Virgen María. Francisco dijo que a través de la figura de San José se piense en la paternidad.

El mensaje mundial de la paz 2022

“Es muy importante pensar en la paternidad hoy porque nosotros vivimos una época de notoria orfandad. Es curioso, nuestra civilización es un poco huérfana, y se siente esta orfandad”.

Papa Francisco: La migración es un escándalo social para la humanidad

El Papa Francisco dijo que es un riesgo tener niños ya sea de forma natural o en adopción, “pero es más riesgoso no tenerlos, negar la paternidad, negar la maternidad, sea la real, sea la espiritual, pero negar”. Invitó a no tener miedo en adoptar y asumir “el riesgo de la acogida”

“Pienso de modo particular en todos aquellos que se abren a acoger la vida a trave´s de la vi´a de la adopcio´n, que es una actitud muy generosa y bella, bella. Jose´ nos muestra que este tipo de vi´nculo no es secundario, no es un expediente. Este tipo de eleccio´n esta´ entre las formas ma´s altas de amor y de paternidad y maternidad. ¡Cua´ntos nin~os en el mundo esperan que alguien cuide de ellos! Y cua´ntos co´nyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por motivos biolo´gicos; o, incluso teniendo ya hijos, quieren compartir el afecto familiar con quien no lo tiene”.