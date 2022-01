La triste historia del joven de 17 años que se suicidó cuando sus papás lo abandonaron por segunda vez

A su corta edad, Liu Xuezhou fue abandonado dos veces por sus padres biológicos y el dolor lo llevó a quitarse la vida con tan solo 17 años. Al joven chino lo vendieron por 4 mil 200 dólares cuando apenas era un bebé, en 2005, y aunque afortunadamente lo acogió una pareja que lo quería, sus papás adoptivos fallecieron en un accidente cuando tenía 4 años, por lo que el niño fue criado por sus tíos, abuelos y otros familiares.

Entonces decidió que quería reencontrarse con sus verdaderos padres y emprendió una campaña en redes sociales para que lo ayudaran a buscarlos. Y tuvo suerte, pues la respuesta de los cibernautas fue favorable y logró hallar a sus papás. El muchacho dijo que al inicio la reunión fue muy feliz, pero que esta dio un giro de 180 grados cuando les contó que no pasaba por un buen momento, económicamente hablando.

Liu les preguntó si existía la posibilidad de vivir con ellos o si podían apoyarlo con la renta de una casa, pero la reaccion de sus papás fue la peor. El joven contó que éstos dejaron de hablarle y que incluso lo bloquearon de WeChat, una popular aplicación de mensajería instatánea que usan en China debido a que no están permitidas otras, como WhatsApp.

De acuerdo con la BBC, la mamá del chico dijo que éste les había exigido que le compraran una casa y que ninguno de los dos estaba en posibilidades de hacerlo. En la actualidad los padres del joven ya están divorciados pero aún así afirmaron que Liu amenazó en la red social Weibo con demandarlos ante la corte.

Liu compartió en redes el reencuentro con sus padres. Fotos: Weibo

La mamá de Liu declaró a Beijing News que tanto ella como el papá del joven habían sentido miedo y por ello decidieron cortar la relación con él tras el reencuentro. "¿No te mantendrías alejado si él fuera tu hijo y estuviera tan a la defensiva que incluso grabara tus conversaciones? Su padre se volvió a casar, y yo también. Trató de obligarnos a comprarle una casa, pero no somos lo suficientemente ricos para eso", dijo la mujer.

Lo acosaron hasta que ya no pudo más

En su cuenta de Weibo, Liu contó que a raíz de que todos en China conocieron su caso, fue acosado en redes sociales y en persona. El pasado domingo 23 de enero el joven que aspiraba a ser profesor ya no soportó la presión y decidió escribir una larga carta suicida en dicha red social. Ahí confesó que además del ciberacoso, también sufrió bullying y abuso sexual en la escuela.

"Gracias a todos los que se preocuparon por mi, lamento haberles fallado... Ojalá hubiera menos personas oscuras y malas en el mundo... He soportado que me llamen por muchos nombres como hijo de p..., repugnante y marica", se lee en su posteo de Weibo. Después dijo que pondría fin a su vida. Y aunque todos sus seguidores le pidieron que no lo hiciera, ya no se supo más de él, por lo que algunos decidieron salir a buscarlo.

El South China Morning Post informó que el cuerpo de Liu Xuezhou, de 17 años, fue hallado en una playa de Hainan la madrugada del lunes 24. Aunque los servicios de emergencia lo llevaron de inmediato a un hospital local, no pudieron salvarle la vida. Los medios chinos informaron ese día que la causa de muerte fue una sobredosis por antidepresivos. A raíz de su muerte, su nombre se hizo viral y abrió un debate sobre el acoso cibernético y cómo se puede apoyar a niños y adolescentes que son víctimas.

-Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda, puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.-