Snoopy está de luto: se suicidó Peter Robbins, voz original de Charlie Brown en Peanuts

El actor de doblaje Peter Robbins falleció a los 65 años; era recordado por ser la voz original de Charlie Brown en los especiales de Peanuts en la década de los 60. La familia del histrión lamentablemente confirmó este martes que se suicidó la semana pasada.

Robbins fue la voz original del personaje creado por Charles M. Schulz en los 50 en especiales como "A Charlie Brown Christmas", "It's the Great Pumpkin, Charlie Brown", "Charlie Brown's All Stars!", "You're in love, Charlie Brown", "He's yout dog, Charlie Brown" y "It was a short summer, Charlie Brown".

Asimismo, prestó su voz para la primer película inspirada en los personajes "Peanuts, a boy named Charlie Brown", de 1969. Para 1985, participó en el programa por el 20 aniversario de Charlie Brown en la televisión y en 1990 en el especial "You Don't look 40, Charlie Brown". A lo largo de su carrera, fue nominado al Grammy en cuatro ocasiones por prestar su voz para el querido personaje infantil.

Peter Robbins también participó en producciones como The Donna Reed Show, The Munsters, Moment to Moment, And now Miguel, Love on a Rooftop, ABC Stage 67, Good Times, Get Smart, Blondie, My Three Sons, The Tonight Show with Jay Leno y apenas el año pasado se le vio en el detrás de escenas de la Comic-Con de Albuquerque.

Sus últimos años fueron difíciles

En declaraciones para Fox 5 San Diego, sus seres queridos dieron a conocer que el actor terminó con su vida, la cual durante los últimos años estuvo marcada por la lucha contra la esquizofrenia y el trastorno bipolar, así como por la rehabilitación tras haber estado en prisión por cuatro años.

El periodista Phil Blauer, amigo de Robbins, confesó que fueron muy cercanos durante 25 años y que estaba consternado por su suicidio. Dijo que lo acompaño durante los momentos difíciles de los últimos años, como su encarcelamiento y una batalla para dejar de consumir alcohol y drogas.

El actor había informado que estaba por escribir un libro con sus memorias en prisión que se llamaría "Confesiones de un tonto". Y es que en 2015 fue encarcelado y sentenciado a cinco años en la cárcel por haber hecho una srie de amenazas criminales contra varias personas, inlcuido el jefe de la policía de San Diego. Cuando cumplió el 80 por ciento de su condena, en 2019, fue liberado.

Su amigo lo entrevistó cuando salió de la cárcel y Robbins le contó lo que era lidiar con ello y con sus enfermedades mentales, aunque seguró que entonces ya era una mejor persona. "Le recomendaría a cualquiera que tenga trastorno bipolar que se lo tome en serio porque su vida puede cambiar en un mes, como me pasó a mí", le dijo a Blauer.

-Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda, puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.-