¿Ómicron es menos grave? Esto dice la ONU

Este martes el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en videoconferencia que el discurso acerca que la variante Ómicron de Covid-19 es una enfermedad leve es engañosa, ya que que cuesta vidas en un entorno en el que los contagios se siguen incrementando.

"Ómicron puede ser menos grave, en promedio, pero la narrativa de que es una enfermedad leve es engañosa, perjudica la respuesta general y cuesta más vidas", refirió Tedros, además el funcionario aseguró que el Ómicron sigue" barriendo" el mundo: "La semana pasada hubo 18 millones de casos de Covid-19. Las muertes se mantienen estables, pero nos preocupa el efecto en los sistemas y el personal sanitarios ya sobrecargados"; señaló.

La Organización Mundial de Salud (OMS) anunció hoy que mantiene la emergencia internacional por la Covid-19, declarada desde el 30 de enero de 2020, pese a que la actual ola de contagios globales, con cifras récord, no va acompañada de un aumento de los fallecimientos, ya que muchos nuevos casos son leves.

"No nos equivoquemos, Ómicron está causando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos menos graves están inundando los centros de salud", destacó el director de la OMS; "Puede que las vacunas sean menos efectivas en la prevención de la infección y la transmisión de Ómicron que en las variantes anteriores, pero siguen siendo excepcionalmente buenas en la prevención de enfermedad grave y la muerte", informó.

No se ha acabado la pandemia, surgirán más variantes: OMS

El director del organismo aseguró que le preocupa no cambiar el modelo actual de distribución de las vacunas. FOTO: EFE

Tedros Adhanom Ghebreyesu destacó además que la población no debe bajar la guardia ya que la pandemia no está ni de lejos terminada: "Esta pandemia no está ni mucho menos acabada y con el increíble crecimiento de Ómicron a nivel mundial, es probable que surjan nuevas variantes, por lo que el seguimiento y la evaluación siguen siendo fundamentales", destacó.

El director del organismo aseguró que le preocupa no cambiar el modelo actual de distribución de las vacunas: "Se están desarrollando nuevas formulaciones de vacunas y se está evaluando su rendimiento contra Ómicron y otras cepas. Me preocupa que si no cambiamos el modelo actual, entremos en una segunda fase aún más destructiva de inequidad en las vacunas".

Además Tedros indicó que solo se podrá vencer el virus si se comparten las herramientas sanitarias: "Tenemos que asegurarnos de que compartimos las vacunas actuales de forma equitativa y desarrollamos la fabricación en todo el mundo. Sólo podremos vencer a este virus si nos unimos y compartimos las herramientas sanitarias. Es realmente así de simple".

El día "que nadie tenga que morir" de Covid-19 será el fin de la Pandemia: OMS

La transformación de la pandemia en una endemia no será necesariamente una buena noticia ni significará ver la luz al final del túnel, opinó hoy un alto responsable de la OMS, que recordó que el objetivo es "que nadie tenga que morir" de Covid-19.

Se tiene que llegar a niveles bajos de incidencia de la enfermedad, declaró el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. FOTO: EFE

"La gente habla de pandemia versus endemia, pero la malaria es endémica, igual que el VIH, y matan cientos de miles de personas, así que endémico no es algo bueno, solo significa que está aquí para siempre. A lo que tenemos que llegar es a niveles bajos de incidencia de la enfermedad, con un máximo de gente vacunada y que nadie tenga que morir de esto (Covid-19)", dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

"Ese será el fin de la emergencia sanitaria, el fin de la pandemia", explicó en una charla con otros expertos del sector farmacéutico y de la sociedad civil en el marco de la Agenda de Davos, un evento virtual organizado por el Foro Económico Mundial.

Ryan, quien está a la cabeza del equipo que lucha para acabar con la pandemia en la OMS, enfatizó que el mundo no podrá acabar con el virus, ya que este se ha vuelto pandémico y "se convertirá en parte del ecosistema", pero lo que se puede dejar atrás es la emergencia sanitaria internacional que ha causado la Covid-19.

"El asunto (a resolver) son las muertes y las hospitalizaciones, es la alteración de nuestra vida social, económica y política, esta es la tragedia. El virus es solo un vehículo, lo que tenemos que plantearnos es cómo la sociedad ha reaccionado ante él, con desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y desigualdad social", comentó.

