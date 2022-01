Hombre que luchaba contra la impotencia arruinó su vida para siempre: cometió un acto sexual irresponsable

Un hombre estadounidense de 45 años que sufría de impotencia sexual cometió un grave error junto con su pareja en su intento por mantener erecto su pene y ahora los médicos creen que jamás podrá volver a utilizarlo.

Durante una relación sexual, la pareja del sujeto le roció espuma expansiva en la uretra cuando intentaba que pene se quedara erguido, sin embargo, el químico se expandió, endureció, y "se ancló" al pene, de acuerdo con un reporte de Urology Case Reports publicado en la revista ScienceDirect.

A pesar de la gravedad del asunto, el hombre no fue al médico sino hasta tres semanas después. Durante ese tiempo, tuvo complicaciones para orinar; y se vio obligado a ir al hospital cuando empezó a arrojar sangre: en ese momento fue cuando se supo lo que había pasado.

El plan inicial en realidad no era verterle la espuma al interior del pene, sino que la pareja del sujeto lo que quería era ingresar la pajita de la lata de aerosol para mantenerlo erecto; sin embargo, en algún momento presionó el botón y la espuma, generalmente utilizada como aislante, se quedó dentro del miembro del hombre.

Los médicos que lo trataron detallaron en el estudio que al escanear el pene encontraron varias masas de espuma endurecida por lo que lo operaron para quitarle los objetos de la uretra y la vejiga, pero ademas tuvieron que hacerle una abertura adicional para extraer algunos fragmentos extra, y desviar el flujo de la orina lejos del pene.

La imagen compartida por los urólogos muestra la espuma al interior del cuerpo del hombre. Foto: ScienceDirect

No podría volver a utilizar el pene

Entonces, los médicos concluyeron que tras este irresponsable acto sexual, posiblemente no podría volver a utilizar su miembro, ya que el hombre debía someterse a una nueva cirugía para reparar su uretra, pues en la primera tuvieron que ponerle tres sondas para poder desechar la orina, el esperma y el líquido utilizado durante el primer procedimiento. No obstante, para poder ser candidato a esta nueva operación, el paciente debía aprobar una evaluación psiquiátrica.

En este sentido, los especialistas refirieron que es común que los hombres y sus parejas experimenten un sin fín de opciones para combatir la impotencia sexual, y ello incluye el hecho de ingresar objetos a través del pene para mantenerlo erguido; sin embargo, estas son prácticas riesgosas ya que corren el riesgo de que haya obstrucciones al no poder retirarlos.

"Las razones para la inserción de un cuerpo extraño en el tracto genitourinario incluyen enfermedad mental, trastorno límite de la personalidad o gratificación sexual", sin embargo, muchos pacientes que lo hacen son reincidentes y por ello se requiere de la evaluación de expertos en salud mental.

La disfunción erectil es un problema que aqueja a los hombres de cualquier edad, aunque lo más común es que aparezca después de los 40 años. Los síntomans van desde tener una erección en cualquier momento pero no cuando se van a tener relaciones sexuales, tener una erección que no dure mucho hasta no poder tener alguna erección en ningún momento.

Esta condición generalmente es consecuencia de enfermedades de los sistemas vascular, nervioso o endócrino, pero también por cuestiones psicológicas o emocionales como la ansiedad, el miedo, la depresión, baja autoestima y consumo de ciertos medicamentos, así como la adicción a sustancias como el tabaco, alcohol o drogas y falta de ejercicio, explica el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por su sigla en inglés).

