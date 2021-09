El portavoz de los talibanes Zabihullah Mujahid anunció que el Mullah Mohammad Hasan dirigirá el nuevo gobierno talibán en Afganistán como Ministro Principal. Por otro lado, el Mullah Abdul Ghani Baradar, líder político de los talibán, fungirá como Viceministro Principal.

Hay que recordar que el régimen talibán tomó Kabul, el pasado 15 de agosto luego de una ofensiva relámpago coincidiendo con la retirada de las fuerzas extranjeras que se encontraban en el país desde el 2001.

El nuevo ministro de Interior afgano será Sirajuddin Haqqani, de 48 años, el jefe de una de las agrupaciones insurgentes más temidas en Afganistán: la red Haqqani, fundada por su padre, Jalaluddin Haqqani, para luchar contra la invasión soviética en la década de 1980. Haqqani es uno de los terroristas más buscados del mundo.

La veintena de ministros anunciados por el portavoz de los talibanes pertenecen a la jerarquía de la formación insurgente y todos son mulás o figuras religiosas, mientras que en la lista no aparece ninguna mujer ni personas externas, a pesar de que los talibanes habían prometido un Gobierno "inclusivo" con miembros ajenos a la formación para representar a toda la sociedad afgana.



El principal portavoz de la formación insurgente no dio detalles tampoco sobre cuál será el papel del líder supremo de los talibanes desde 2016, el mulá Hibatullah Akhundzada, quien es considerado, aunque aún no de manera oficial, el nuevo jefe supremo espiritual de Afganistán.

Mujahid aclaró que se trata de un "Gobierno interino", aunque los talibanes han dado pocas pistas sobre el futuro proceso político en Afganistán.

Los talibanes tomaron el control de casi todo Afganistán con la conquista de Kabul el pasado 15 de agosto, al término de una rápida ofensiva durante la retirada final de las tropas estadounidenses y de la OTAN.

Lista de cargos del nuevo gobierno talibán

Mullah Mohammad Hassan Akhund, Ministro Principal

Mullah Abdul Ghani Baradar - Viceministro Principal

Maulvi Mohammad Yaqub Mujahid, Ministro de Defensa

Mullah Sirajuddin Haqqani - Ministerio de Seguridad interior

Amir Khan Mottaki - Ministro de Relaciones Exteriores

Mullah Hidayatullah - Ministro de Finanzas

Sheikh Maulvi Noorullah Munir - Ministro de Educación

Mullah Khairullah Khairkhwa - Ministerio de Información y Cultura

Qari Din Mohammad Hanif - Ministerio de Economía

Maulvi Abdul Hakim Sharia - Ministro de Justicia

Hermano del héroe Masud asegura que resistencia sigue viva en Afganistán

El político afgano Ahmad Wali Masud, hermano del líder antitalibán Ahmad Sha Masud (asesinado en 2001), aseguró hoy que la resistencia en el valle del Panjshir, ahora liderada por su sobrino, continúa haciendo frente a los talibanes, y pidió a la comunidad internacional que no reconozca ese régimen.



En una conferencia celebrada en Ginebra, que homenajeó la figura de su hermano cuando se cumplen casi 20 años de su muerte -fue asesinado dos días antes de los atentados del 11-S- Wali Masud afirmó que Panshir continúa resistiendo, pese a que los talibanes afirmaron este lunes haber tomado el valle.



"Hay talibanes y grupos terroristas en las carreteras del valle, pero es una zona muy montañosa, llena de subvalles donde se refugian miles de guerrilleros", afirmó Wali Masud en declaraciones a EFE, tras recordar el histórico pasado de resistencia de esa zona, también frente a comunistas y soviéticos.



Pese a que Afganistán es de facto nuevamente un régimen talibán, tras la caída de Kabul en sus manos el 15 de agosto, el hermano del llamado "León de Panjshir" afirmó que sigue habiendo esperanza para ese país, tras los 20 años de cambios experimentados.

Con información de EFE