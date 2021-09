Tras paso de huracán Ida, aparecen más daños

Sistemas de espumado y contención fueron instalados en el golfo de México, cerca de la costa de Luisiana, para responder a una contaminación por petróleo descubierta, tras el paso del huracán Ida, informó ayer la Guardia Costera de Estados Unidos.

El área afectada se encuentra frente a Port Fourchon, un puerto de Luisiana ubicado a unos 160 kilómetros de Nueva Orleans que se dedica principalmente al almacenamiento y distribución de petróleo.

La Guardia Costera de Luisiana "ha sido informada de la contaminación" en esta área y "está respondiendo", señala un comunicado.

Talos Energy, una empresa de Texas especializada en plataformas petrolíferas en alta mar, envió un equipo de buceo para tratar de establecer la causa de la fuga de petróleo, según la guardia costera.

"La investigación aún no ha determinado el origen de la filtración; sin embargo, detalladas observaciones en el lugar indican que las estructuras de Talos no son la fuente", dijo la empresa, asegurando que "no hubo impactos" sobre la costa y la vida silvestre en este punto.

Mientras, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una solicitud para que el gobierno federal declare como "desastre mayor" el impacto causado por los coletazos del huracán Ida, que dejó en el estado al menos 17 muertos e importantes daños.

La petición busca que Washington facilite fondos para apoyar a los afectados y para reparar infraestructuras y edificios públicos.

PAL