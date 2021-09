Legisladora comete grave error durante sesión virtual ¡ no apagó su cámara y se metió a bañar!

La tecnología ha demostrado ser una herramienta muy útil, pero también el peor enemigo de muchos y el caso de esta legisladora lo comprueba. Y es que una congresista peruana ultraconservadora cometió un grave error, pues se le olvidó apagar su cámara durante una sesión virtual y todos vieron cómo se bañaba; esto quedó grabado y rápidamente el material se viralizó en redes sociales.

"Hola, soy Norma Yarrow. Está circulando un video mío donde se ve que estoy entrando a la ducha (...) lamentablemente se prendió la cámara, pido las disculpas del caso", admitió en un video que difundió en su cuenta en Twitter. "Soy consciente del error que he cometido", agregó. También se señaló que el incidente ocurrió por alistarse para salir a una reunión de trabajo y a la vez participar en una comisión del Congreso.

En redes sociales los peruanos no perdonaron

Las imágenes en las que se le ve desnuda desataron burlas y "memes", ya que la criticaron por no tomarse en serio el tema de la reunión que era “Problemas de la Descentralización: necesidades de Salud, Transportes y Saneamiento de los Gobiernos Locales de la región Lambayeque”.

Aunque los simpatizantes de la congresista le dieron palabras de aliento. Yarrow, de 58 años, es una de las congresistas de derecha, que se ha caracterizado por exigir ver el cuerpo del fallecido fundador del grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, para convencerse de que no huyó protegido por el gobierno.

El ex candidato presidencial de la derecha religiosa Rafael López Aliaga exhortó a los medios de comunicación a "que no hagan morbo de lo sucedido" y pidió no replicar las imágenes sensibles que podrían afectar el estado anímico de la legisladora que preside la Comisión de Descentralización que se desarrolla en la ciudad de Lambayeque.

msb