Diputada baila en lencería frente al Congreso para celebrar su triunfo; causa polémica

En cada proceso electoral, de cualquier país, salen candidatos que hacen cosas extrañas o extravagantes para ganarse el cariño de la gente y conseguir sus votos. En esta ocasión, Cinthia Fernández, precandidata a diputada nacional por el partido Unite ha dejado con la boca abierta a más de uno, pues bailó al ritmo de tango en lencería frente al Congreso de la Nación.

Su acción desató polémica en redes sociales, pues en la grabación compartida en su cuenta de Instagram, se ve a Fernández Bailando la canción de Tita Merello, ‘Se dice de mí’; sin embargo, la letra fue modificada para referirse a quienes la juzgan, así como por la propuesta insignia de su campaña: que ningún padre incumpla con la cuota alimentaria de sus hijos.

Durante toda su campaña subió fotos en lencería. Foto: Especial.

¿Qué es lo que dice la canción?

“Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir… Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir”, dice la candidata al principio del clip, parte en la que se muestra con una falda y camiseta color negra. Posteriormente, se retira la falda para mostrarse en lencería color negro.

“Ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diputada, mira la trola, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso, ridícula, qué podes esperar de esta, que vergüenza de madre qué van a decir tus hijas, es lo único que sabe hacer”, escribió en la descripción de su publicación. Aseguró que todas esas críticas y ataques la ayudan a seguir adelante en su carrera política.

¿Cuándo son las elecciones en Argentina?

Las elecciones legislativas de Argentina de 2021 tendrán lugar el domingo 14 de noviembre. Las elecciones primarias, que definirán los candidatos de cada espacio político, se realizarán el 12 de septiembre bajo el mandato del Presidente Alberto Fernández.

