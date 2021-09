Así era el mundo en 2001, año en que Al Qaeda atentó contra las Torres Gemelas

Era 2001, el primer año de lo nuevo milenio había llegado y con él se presentaban varios acontecimientos que cambiarían al mundo, entre ellos el ataque a las Torres Gemelas.

El 11 de septiembre de 2001, la nación más poderosa del mundo recibió el peor ataque en su historia cuando la organización paramilitar yihadista Al Qaeda al mando de Osama Bin Laden secuestró dos aviones Boeing 767 para estrellarlos en los rascacielos y ocasionar la muerte de casi 3 mil personas y el surgimiento del terrorismo a escala global.

¿Qué sucedió en 2001 además del ataque del 9/11?

México vivía su segundo año de alternancia política cuando Vicente Fox del PAN llegó a la presidencia para quitar del poder al PRI que gobernó al país por 70 años.

En ese año, los amantes de la tecnología veían por primera vez al iPod, un cuadro pesado y de color blanco que podía almacenar cientos y cientos de canciones digitales sin la necesidad de llevar un CD o casette para escuchar música. Apple comenzaba así con su dominio tecnológico.

El iPod era conocido en el mundo. Foto: Especial

En Hollywood, México soñó con ganar un Oscar por Amores Perros de González Iñarritu, la cinta competía por la estatuilla para la mejor película extranjera que finalmente quedó en manos de El tigre y el dragón de Ang Lee. En esa ceremonia, Gladiator de Ridley Scott ganó el Oscar como Mejor Película y Steven Soderbergh ganó como Mejor Director por Traffic, mientras que Russell Crowe y Julia Roberts ganaron como mejor actor y actriz, respectivamente.

Michael Jackson lanzaba Invincible, su disco de estudio número 11 y el último que el Rey del pop haría en vida. Los atentados a las Torres Gemelas cancelaron la transmisión de los Latin Grammys y solo se anunciaron a los ganadores en una rueda de prensa donde Alejandro Sanz y Juanes fueron los más premiados.

Wikipedia lanzaba su edición en español sin imaginar que sería una de las principales fuentes de consulta de información en Internet pese a que el contenido es nutrido por los mismos usuarios que lo hacen ser blanco de críticas por la volatilidad en la veracidad de la información.

Wikipedia en español era lanzado. Foto: Especial

En Argentina se vivió una crisis financiera que ocasionó que el presidente de esa nación, Fernando de la Rúa renunciara a su cargo. Las manifestaciones de la gente ante los planes de austeridad del Gobierno y el aumento de los impuestos dejó 33 muertos y la devaluación del peso argentino.

En Colombia, la guerra entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia creció y una terrible masacre de las FARC en Bojayá, Chocó sería comparada con los ataques del 9/11.

La estación espacial rusa Mir fue destruida luego de ser la primera estación en ser habitada por humanos que sirvió como laboratorio de pruebas para varios experimentos científicos y observaciones astronómicas.

La primera estación espacial en ser habitada fue destruida. Foto: Especial

Ese mismo año, se descifró el genoma humano que permitió a los científicos la posibilidad de construir células, tejidos y órganos que incluso dio pie a la clonación de animales.

El millonario y es ingeniero de la NASA, Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial pagó 20 millones de dólares a la Agencia Espacial Federal Rusa por el viaje y estancia en el espacio.

Holanda haría historia al ser el primer país en el mundo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, ley que entraría en vigor a mediados del 2001.

Además surgieron bandas influyentes como la aparición de la banda virtual Gorillaz, The Strokes y su Is This It?, y discos que serían recordados como Toxicity de System of a Down y Stories from the City, Stories from the Sea de PJ Harvey.

RMG