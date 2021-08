Demandó a sus padres por destruir su colección de pornografía; tendrán que pagarle casi 600 mil pesos

Un juez de Michigan, Estados Unidos ordenó a los padres de David Werking, de 43 años, pagarle una indemnización de 30 mil 441 dólares, alrededor de 600 mil pesos, luego de que destruyeron su colección de pornografía.

La historia se hizo viral, porque fueron más de ocho meses de disputa legal los que enfrentaron a David y a sus padres. El demandante dijo que sus padres destruyeron su colección de revistas, películas y juguetes para adultos. Por su parte, sus padres dijeron que las cosas estaban en su casa y tenían derecho a hacerlo.

La demanda se estableció a finales de 2019, en Indiana. Y la razón era que en el momento en el que el hijo se mudó, los padres decidieron tirar a la basura y destruir la colección de películas y revistas de su hijo. Aunque antes de que David se fuera, le advirtieron que lo iban a hacer.

La colección tenía un valor de casi 600 mil pesos

FOTO: Twitter

El juez falló a favor de David

El Juez de Indiana que llevaba el caso decidió que los padres de David no tenían derecho a sus padres no tenían autorización ni derecho para destruir el material pornográfico. "No hay duda de que la propiedad destruida pertenecía a David y que los acusados admitieron haber destruido ese material”, indicó el juez Maloney.

En los alegatos, el demandante dijo que nada del material que tenía en la casa era ilegal y, por eso, sus padres no tenían derecho a destruirlo, si no era con su consentimiento.

La prueba que le dio la razón a David fue una serie de correos electrónicos, en donde el padre le dice que habían contado 12 cajas de mudanza llenas de pornografía y dos cajas con juguetes sexuales, por lo que "habían comenzado a tirar y destruir todo".

Curiosamente, los padres no intentaron defenderse y aceptaron en la oficina de un alguacil de Estados Unidos, que efectivamente habían destruido la colección de su hijo. Ambos aseguraron que lo habían hecho por "la salud mental y emocional de David”.

La pena económica impuesta por el juez fue de 30 mil 441 dólares, es decir, casi 600 mil pesos.