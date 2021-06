Identifican el cadáver de un niño más de medio siglo después en Estados Unidos

Autoridades de Oregón, en Estados Unidos, identificaron los restos de un niño de dos años. Oculto en múltiples mantas, atado con alambre y sujeto por pedazos de hierro, el cuerpo del niño ahora identificado como Stevie Crawford fue localizado hace 58 años en una zona montañosa, lo que lo convirtió en uno de los casos más antiguos de personas sin identificar en el estado. Los restos del niño extraviado en Nuevo México fueron localizados el 11 de julio de 1963 por un hombre que pescaba en el embalse de Keene Creek, en la autopista 66.

Un mes después de no contar con más pistas o información al respecto, el caso se archivó y no fue hasta el 2011 que Colin Fagan, el detective del alguacil del condado de Jackson, descubrió once cajas que estaban marcadas con el título "casos antiguos del alguacil". Con la intriga de lo que podría haber ocurrido con todas esas situaciones, el detective le solicitó al investigador Jim Tattersall que los revisara.

Esto fue lo que encontraron

De acuerdo con la oficina del Sheriff, fue durante esta investigación que Jim Tattersall encontró el caso de Keene Creek para descubrir que en 2008 el cuerpo fue exhumado del cementerio Hillcrest Memorial Park para tomar una muestra de ADN. Esta información se analizó y, a pesar de los esfuerzos, la policía no encontró ninguna coincidencia en su base de datos. Para 2011, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados creó una imagen compuesta que circuló con la intención de identificar los restos del pequeño, pero no llegaron pistas.

No fue hasta diciembre que un misterioso mensaje enviado a la página de Facebook del alguacil provocó que se abriera el caso una vez más. A pesar de que no se reveló el contenido del mensaje, fue lo suficientemente importante como para dar marcha a una nueva investigación, por lo que se asignó a una nueva persona profesional que envió una muestra de ADN para analizar y, a partir de esta, se localizaron dos posibles hermanos de la víctima.

Esta fue la imagen obtenida de su ADN. Foto: Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados

Cierran el misterio después de 58 años

Los posibles parientes del menor fueron encontrados a través de un depósito de ADN de código abierto, lo que permitió contactar a los hombres en cuestión. Un hombre en Ohio reveló que tenía un medio hermano con síndrome de Down que nació en Nuevo México y desapareció, versión que fue confirmada con un certificado de nacimiento perteneciente a Stevie Crawford, nacido el 2 de octubre de 1960, de acuerdo con las autoridades. Al respecto, el medio Fox News intentó comunicarse con la oficina del alguacil, pero no obtuvo respuesta.

aar