Buscan a 159 personas tras derrumbe de edificio en Miami; sube a 4 cifra de muertos

Hace unos momentos, Daniella Lavine Cava, alcaldesa del condado del condado de Miami-Dade, informó que los cuerpos de rescate recuperaron tres cuerpos más tras el derrumbe parcial de un edificio residencial en Surfside, con lo que sube a cuatro las víctimas.

Además, la funcionaria detalló que el número de desaparecidos subió de 99 a 159, lo que sugirió la posible cantidad de personas que habitaban el edificio Champlain Towers durante las primeras horas del jueves, momentos antes del colapso.



Levine Cava subrayó que se mantiene "la esperanza de hallar a personas con vida" y la búsqueda entre la montaña de escombros va a continuar a pesar del "extremo riesgo" que significa para los rescatistas.

Las cifras

En una rueda de prensa, la alcaldesa destacó el trabajo que están realizando y dijo que están tan motivados que hay ocasiones en que deben ser "sacados" del amasijo de materiales del derrumbe, donde hoy se empezó a trabajar con maquinaria pesada para retirar parte de los escombros y facilitar la búsqueda.



Los más de 100 rescatistas, que han trabajado en turnos durante toda la noche, no han escuchado voces pero sí sonidos que no necesariamente pueden ser producidos por humanos sino que pueden deberse a movimientos de los materiales amontonados y es en esos lugares donde se busca con más detenimiento, según explicó un portavoz de los bomberos de Miami-Dade.



El director de la Policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, subrayó que las tareas de identificación de los cuerpos hallados la pasada noche va a comenzar de manera inmediata.



El ala noreste del edificio Champlain Towers se derrumbó en segundos a la 1:30 horas de la mañana del jueves, cuando sus habitantes dormían, por causas no determinada.

Con información de EFE

