Variante Delta de Covid-19: ¿Por qué es la más peligrosa del mundo? Te explicamos

A pesar de que podría parecer que la pandemia por Covid-19 va disminuyendo gracias a los programas de vacunación alrededor del mundo, las personas especialistas en el tema continúan enfrentándose a diferentes problemas derivados de las investigaciones y nuevos casos con síntomas diferentes a los que ya conocíamos. Tal es el caso de la variación Delta, que se ha establecido como la variante dominante en Reino Unido, pues representa el 90% de los casos de Covid-19 en dicho país.

La variante Delta de coronavirus fue localizada por primera vez en India y, hasta el momento, se ha encontrado en pacientes de 74 países, entre los que se encuentran China, Estados Unidos, África, Escandinavia, Reino Unido y otros países de la costa del Pacífico. La propagación continúa y, de acuerdo con las personas expertas en el tema, podría convertirse en la variante dominante en todo el mundo.

¿Qué se sabe al respecto?

El doctor Scott Gottieb, doctor estadounidense y excomisionado de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), confirmó la probabilidad de que esta variante se convierta en la nueva fuente principal de infecciones no solo en EUA, sino en el mundo. Bajo esta línea, esperó que se presenten más brotes en otoño, pues las infecciones se duplican cada dos semanas y, aunque no significa que habrá un aumento drástico, la dominación de esta variante será evidente. En entrevista con el programa "Face The Nation", el médico advirtió sobre el riesgo de una nueva epidemia.

Por otra parte, en Reino Unido, el epidemiólogo Neil Ferguson comentó con la prensa que la variante delta, conocida como B.1.6172, se destaca por su capacidad para replicarse de manera más rápida que otras. En comparación con la variante alfa, detectada por primera vez en Inglaterra, la delta es casi un 60% más transmisible. Sin embargo, parece que las vacunas aprobadas aplicadas alrededor del mundo son efectivas para contener la propagación de la B.1.6172.

La característica principal de la transmisión en esta variante es que ha logrado burlar no solo los controles fronterizos, sino las medidas de cuarentena establecidas en países como Australia, que se ha destacado por sus estrictos controles y, sin embargo, ha presentado casos. Por ello, se recomienda a la población no relajar las medidas, continuar respetando los protocolos de sanidad y seguir pendientes de los síntomas que se podrían presentar.

¿Cuáles son los síntomas?

Se ha advertido que los síntomas ocasionados por esta variante podrían confundirse con un resfriado común, pues las personas contagiadas presentan dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal, características propias de una gripe. Sin embargo, aunque el malestar no sea tan intenso, se deberá cumplir con la cuarentena y el protocolo establecido para casos de Covid-19. Hasta el momento, los síntomas continúan registrándose y estudiándose.

