ÚLTIMA HORA tiroteo en ESCUELA deja DOS estudiantes y un adulto HERIDO en Idaho: VIDEO

Un tiroteo dentro de una escuela intermedia en Idaho dejó tres personas muertas; entre ellas, dos que tuvieron que ser transportadas de emergencia a un hospital de la zona.

El accidente ocurrió en la escuela Rigby Middle School, localizada en Rigby, un pequeño pueblo ubicado al norte de Idaho Falls. En tanto, las autoridades aseguraron que el presunto agresor ya fue aprehendido.

Al momento se desconocen las identidades de los involucrados o el motivo del incidente.

Armas FANTASMA y la razón por la que Biden las considera una AMENAZA

Después de que se presentaran varios tiroteos masivos en distintos puntos de Estados Unidos, Joe Biden busca implementar medidas severas para regular el control de armas. Una de sus estrategias es restringir el acceso a las ghost guns, o bien, las armas fantasma, ¿qué son y por qué representan una amenaza?

¿Qué son las armas fantasma?

Se trata de kits con piezas independientes que se pueden adquirir a través de distribuidores de armas o incluso por Internet. También suelen producirse a través de impresoras 3D. Así, los propietarios son quienes fabrican el artefacto con sus propias manos, gracias a que no se requiere de un conocimiento particular para hacerlo, de hecho, pueden realizarlo en tan sólo 30 minutos.

Su ensamblaje casero hace que las ghost guns puedan adquirirse sin grandes complicaciones. A la vez, son más difíciles de rastrear por las autoridades, pues no cuentan con un número de serie, es decir, no hay forma de identificar al fabricante o importador, la marca, el modelo, el calibre ni al comprador. Esto las hace más viables para cometer crímenes violentos, debido a que quienes las adquieren no tienen que pasar por una revisión de antecedentes penales.

