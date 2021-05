Dos jóvenes estadounidenses matan a un POLICÍA en Italia y reciben cadena perpetua

Un par de jóvenes estadounidenses fueron condenados a cadena perpetua en Italia, acusados de asesinar a puñaladas a Mario Cerciello, un policía local, en julio de 2019.

Finnegan Lee Elder y Gabriel Natale Hjorth, de 19 y 20, tuvieron un juicio largo en el que, después de 13 horas, finalmente fueron declarados culpables, reporta CNN. Así mismo, agrega que el juicio se realizó en Roma y que las autoridades italianas buscaban la pena máxima para los dos chicos, pero como no cuentan con pena de muerte, simplemente les dieron cadena perpetua.

La agencia DW añade que el tribunal también impuso una multa de un millón de euros como medida inmediata contra los acusados. Los abogados de Lee Elder señalaron la medida como algo exagerado, según la agencia.

Por su parte, Rosa María Exilio, viuda del policía también declaró a DW que se siente tranquila al conocer el castigo que recibirían los culpables de la muerte de su esposo.

“Ha sido un proceso largo y doloroso. Eso no me traerá a Mario de vuelta. No lo devolverá a la vida. No nos devolverá nuestra vida juntos. Hoy se ha puesto la primera piedra para una nueva justicia. La integridad de Mario ha quedado demostrada a pesar de ser objeto de tantas insinuaciones desde su muerte”.