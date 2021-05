A martillazos mujer ataca a dos asiáticas y les EXIGE quitarse el CUBREBOCAS

Una mujer decidió atacar con un martillo a dos asiáticas y les exigió que se quitaran el cubrebocas cuando iban en camino al metro de la ciudad. El incidente ocurrió la noche del domingo en Times Square, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos; una de las víctimas terminó hospitalizada.

Según NBC News, el ataque quedó captado en las cámaras de videovigilancia y fueron difundidas por el departamento de Policía de Nueva York; ahí se puede observar cómo la atacante, afroamericana, se acerca a sus víctimas y con un par de palabras comienza a golpearlas con el martillo.

En el reporte policíaco puntualizaron que una de las mujeres, de 31 años, fue identificada como Theresa y sufrió una laceración en la cabeza por lo que tuvieron trasladarla a un hospital cercano; mientras que la otra víctima, de 29 años, no parece que sufrió lesiones físicas.

En tanto, la atacante escapó del lugar de los hechos y ahora tratan de localizarla por un posible delito de odio. La víctima determinó que ABC7, la agresora hablaba sola con la pared por lo que pensó que tal vez estaba tomada.

"Así que solo queríamos pasar delante de ella rápidamente. Cuando lo hicimos, nos vio y nos dijo -Quítense la mascarilla de mierda-, lo que fue chocante", explicó. "De repente sentí que algo me golpeaba en la cabeza.

Nunca me he enfrentado a este tipo de cosas. Esto no había ocurrido jamás en mi vida", reveló la NBC New York.