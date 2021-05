Primera Dama de Argentina plagia su tesis; se “roba” 20 páginas de Wikipedia y decide incluirlas

Fabiola Yañez, la primera dama de Argentina, se encuentra en medio de la polémica luego que se diera a conocer que para realizar su tesis y recibirse de la licenciatura en Periodismo plagió 20 páginas de wikipedia, así lo ha dado a conocer este fin de semana la prensa de su país, al tiempo que se publicaban extractos del contenido de su tesis comparado con lo publicado por la página web.

Yañez, esposa del presidente argentino Alberto Fernández, se recibió como licenciada en Periodismo en 2013 luego de presentar su tesis, la cual tituló; “Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003 – 2007”, texto del cual trascendió que una de las personas a las que entrevistó para su ejecución fue a su actual esposo, Alberto Fernández.

Tuvieron que pasar 8 años para que se diera a conocer que al menos 20 de las 80 páginas que conforman la tesis fueron extraídas de forma textual de la página Wikipedia, de donde se copiaron párrafos completos, mismos que han sido ya publicados en diferentes medios de Argentina. Este material, que conforma parte del trabajo de titulación, se encuentra contenido en la enciclopedia virtual, ya que aparecen en el capítulo “Historia de la deuda externa argentina”.

Tras realizar una revisión del historial de modificaciones del texto, el cual fue subido a Wikipedia en 2005, se ha corroborado que la versión actualizada coincide con el texto que se incluye en la tesis de la primera dama Fabiola Yañez, la cual fue aprobada con 10.

Fabiola Yañez consultó como fuente a su esposo

Extracto del texto publicado en Wikipedia. FOTO: La Nación

Uno de los datos que más sobresalieron del texto de Fabiola Yañez es que la primera dama, y ahora licenciada en Periodismo, incluyó como una de sus principales fuentes a Alberto Fernández, su ahora esposo. Cabe destacar que en aquella época Yañez no estaba casada con el presidente argentino, por lo que Fernández solo fue entrevistado en exclusiva para realizar el trabajo de titulación. La tesis se encuentra en la página de la Universidad de Palermo, sitio en donde fue consultado.

Yañez se recibió en 2013 como licenciada en Periodismo. FOTO: La Nación

El diario argentino La Nación aseguró que fuentes cercanas a la primera dama informaron que la tesis presentada hace 8 años no constituye ningún plagio ya que “el trabajo citado corresponde a un trabajo histórico”. Ha sido el periodista Alejandro Alfie quien descubrió el inusual caso de irregularidad académica y lo relató a Radio Continental.

El texto fue copiado de manera integral de la enciclopedia en línea. FOOT: La nación

“La docente no se dio cuenta de que su alumna había copiado el 30% de su contenido. Unas 20 páginas no tenían nada que ver con el tema de la tesis. Estaban pegadas textual de Wikipedia. De la página 28 a la 48 habla de la historia de la deuda externa argentina”, explicó Alfie al narrar su descubrimiento, y además remató: “(Fabiola Yañez) No se tomó el trabajo, ni siquiera, de reescribirlo ya que figuran los links que llevan a Wikipedia”.

