EU pide una "desescalada" en conflicto en la Franja de Gaza; Israel responde que va a continuar

Ante el conflicto bélico que se vive en la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo esperar una "significativa desescalada", después de que Israel dijera que evalúa "el momento oportuno" para cesar los bombardeos en los que murieron otros ocho palestinos.

"El presidente expresó al primer ministro que espera una significativa desescalada hoy para encaminar un cese al fuego", afirmó la Casa Blanca tras la cuarta conversación entre Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desde el comienzo de la crisis.

Estados Unidos, que reivindica un enfoque diplomático "discreto", se negó a apoyar un proyecto francés de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pide el cese de las hostilidades.

Un oficial militar israelí dijo que su país evalúa el "momento oportuno para un alto el fuego", y agregó que el ejército está preparado todavía para "varios días" más de conflicto.

Israel podría llegar hasta las últimas consecuencias con Hamas

El ejército quiere "reducir las capacidades" militares del movimiento islamista palestino Hamas, considerado una organización "terrorista" por Israel y países occidentales.

Por su lado Netanyahu, afirmó que no descartaba "ir hasta el final" contra Hamas, si la opción disuasiva no da frutos, después de diez días de cruentos bombardeos. "Debo decir que no descartamos ninguna opción", agregó.

Durante el día, siete palestinos, incluido un hombre discapacitado, su esposa embarazada y su hija de 3 años, murieron en Gaza en los ataques, y un octavo murió como consecuencia de sus heridas, según el ministerio de Salud.

El ejército israelí apuntó a una torre en la Franja de Gaza, que albergaba el "departamento de tecnología" de Hamas, túneles subterráneos que, según dijo, el movimiento islamista podría utilizar para hacer circular sus municiones, así como las casas de los comandantes de la organización.

Por otro lado, el ejército israelí anunció este miércoles que realizó disparos de artillería contra el sur de Líbano luego del lanzamiento de cuatro cohetes desde ese país. Por el momento no se informó de víctimas.

¿Cuál es el resultado del conflicto israelo-palestino?

Desde que empezó este nuevo ciclo de violencia, el 10 de mayo, al menos 227 palestinos (de ellos, 64 menores) han muerto por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local. En Israel, los tiros de cohetes desde Gaza han causado 12 muertos, según la policía israelí.

En el plano diplomático, Berlín anunció que su ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, viajará el jueves a Israel y Ramala (Cisjordania ocupada) para reunirse con su homólogo israelí, Gabi Ashkenazi, con el ministro de Defensa, Benny Gantz, con el presidente israelí, Reuven Rivlin y con el primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh.

AFP

lhp