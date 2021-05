Exreina de belleza abandona la pasarela y se suma a resistencia en Birmania

Una exreina de belleza birmana cambió los tacones altos por botas y fusil y se sumó a la resistencia, "dispuesta a dejar su vida" en la lucha contra la junta militar birmana, anunció la joven en su pagina Facebook.

Desde hace 42 días, Htar Htet Htet, de 31 años, vive en la selva, en un territorio controlado por una de las múltiples guerrillas étnicas del país, y aprende el manejo de las armas.

En una foto difundida el martes en su página Facebook, se la ve en sudadera y pantalones negros con un fusil de asalto tipo AK-47 en bandolera.

"Ya sea que tengan un arma, un bolígrafo (...) o que den dinero al movimiento prodemocracia, cada uno debe hacer su parte para que la revolución tenga éxito", afirmó.

Más de 780 civiles --según una ONG-- fueron asesinados por las fuerzas de seguridad desde el golpe militar del 1 de febrero, que derrocó al gobierno elegido de Aung San Suu Kyi.

A pesar de la violencia, las manifestaciones continúan y los huelguistas paralizan sectores enteros de la economía. También se intensificaron los combates entre el ejército y varios grupos étnicos.

Miles de opositores a la junta militar, que huyeron de las ciudades, se unieron a estas guerrillas establecidas en las regiones fronterizas del norte y el este.

Lista a pagar con su vida

"Me defenderé tanto como pueda. Estoy dispuesta a renunciar a todo (...) y a pagar con mi vida", señala Htar Htet Htet que, por razones de seguridad, no revela al lado de qué facción lucha. "No volveremos a casa hasta que ganemos", subraya.

Nada predestinaba a esta ex reina de belleza, convertida en profesora de gimnasia, a la guerrilla.

La joven fue durante mucho tiempo una protagonista de los concursos de belleza y representó a su país en 2013 en la primera edición de Miss Grand International, una competición que se celebra cada año en Tailandia.

Pero cuando ocurrió el golpe de Estado del 1 de febrero, que puso fin brutalmente a un paréntesis democrático de 10 años, Htar Htet Htet, denunció este atropello en Facebook.

Las fotos de reinas de belleza en trajes de baño fueron reemplazadas día a día por un relato meticuloso de los acontecimientos: manifestaciones masivas contra los militares, huelgas, abusos militares, asesinatos de civiles...

Htar Htet Htet comenzó a participar activamente en la campaña de desobediencia civil en Facebook. "No hago política. Mi objetivo es acabar con esta dictadura", escribió.

A principios de marzo, la joven expresó su preocupación por ser detenida en una de las múltiples operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

Unas semanas más tarde, Htar Htet Htet terminó por unirse a la guerrilla. En las redes sociales abundan los mensajes de aliento: "Respeto, querida hermana", "Que la fuerza te acompañe en los bosques y en las montañas".

