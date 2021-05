CORONAVIRUS: ¡Ya hay vacuna covid para los animales! Ahora podrás proteger a tu mascota

Rusia ha producido el primer lote del mundo de 17 mil dosis de su vacuna contra coronavirus para animales, llamada Carnivac-Cov, informó hoy el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia.

Rusia había registrado la vacuna Carnivac-Cov en marzo luego de que las pruebas mostraran que generaba anticuerpos contra el covid-19 en perros, gatos, zorros y visones.

De acuerdo con el organismo, 20 instituciones y empresas de Alemania, Grecia, Polonia, Austria, Kazajistán, Tayikistán, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Líbano, Irán y Argentina han mostrado su interés en la vacuna rusa anticovid para animales.

Parte de las dosis ya han sido reservadas y serán enviadas a ciudades rusas omo Moscú, San Petersburgo, Irkutsk, Magnitogorsk y Novosibirsk.

Por su parte, la asesora del organismo, Yulia Melano, ha explicado que por ahora el volumen máximo de producción será de 3 millones de dosis al mes, pero que en un futuro se puede aumentar a 5 millones.

¿Es segura la vacuna coronavirus para animales?

Los análisis preclínicos de la vacuna coronavirus para animales comenzaron en agosto pasado y en ellos participaron visones, gatos, perros y hurones: 130 animales de cada especie.

El éxito de la primera etapa hizo posible en octubre de 2020 hacer ensayos clínicos de la vacuna en condiciones industriales, vacunando a más de 200 animales entre peleteros, gatos y perros.

El organismo ha asegurado que los resultados de los estudios mostraron la eficacia y seguridad del fármaco en las pruebas.

También se indicó que, durante todas las pruebas, el desarrollador se adhirió a los principios del tratamiento ético de los animales.

Rusia afirma que no se requieren requisitos especiales para la preparación de animales sanos para la vacunación, pero sí recomienda que los animales preñados, enfermos, así como aquellos que no hayan alcanzado los dos meses de vida y hembras recién paridas no deberían ser vacunados contra el coronavirus.

Hasta la fecha, se tiene registro de animales con covid en 27 países del mundo.

La Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación por el riesgo de transmisión del virus entre humanos y animales.

El regulador ruso ha dicho que la vacuna coronavirus podría proteger a las especies vulnerables y frustrar las mutaciones virales.

