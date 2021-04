Piña podría ser un excelente auxiliar contra la Covid-19, revela estudio

¿Te gusta mucho la piña? Pues estarás contento de saber que una enzima de esta fruta podría formar parte de los nuevos tratamientos contra la Covid-19. De acuerdo con un estudio, no conclusivo, publicado en la revista médica Clinical and Translational Medicine así lo afirma.

De entrada, la piña es una fruta tropical que es rica en antioxidantes,vitaminas y enzimas que se ha demostrado, puede beneficiar el sistema inmunológico que es indispensable para protegernos del nuevo coronavirus, pero en específico se trata de la bromelina, una enzima que se encuentra en la piña, combate la infección por SARS-CoV-2.

Prakash Radhakrishnan, investigador y autor del estudio, aclaró que no se debe caer en sensacionalismos pues la dimensión de su trabajo es relevante, pero se requiere mayor investigación al respecto. Además de que si bien se puede comer la fruta, no se debe pensar que es un medicamento o preventivo, sino sólo un auxiliar.

Exploran todas las posibilidades

Radhakrishnan recalcó que esta es sólo una alternativa viable y con mucho potencial para la elaboración de tratamientos contra la Covid-19. Principalmente creen que sería de ayuda para disminuir la inflamación grave que se produce en algunos pacientes.

Agregó que en la actualidad la bromelina, sustancia ya es utilizada como suplemento alimenticio en el tratamiento de pacientes con problemas de trombosis, pero en algún momento también se podrá utilizar eficazmente para combatir la pandemia.

En ese sentido, conforme a una investigación publicada en la revista Journal of the Science of Food and Agriculture, la bromelina es una sustancia que se comercializa de manera aislada, debido a sus propiedades.

Ya se había llegado a esta conclusión

La piña se suele emplear en en padecimientos primordialmente respiratorios pues, además de tener una cantidad importante de vitamina C, la bromelina puede ayudar a reducir la mucosidad en nariz y garganta, de acuerdo con información del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

msb