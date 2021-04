¡NUEVAS VACUNAS CONTAMINADAS! De última hora se anunció que son más de 60 millones de dosis de este fármaco contra el coronavirus

Alrededor de 62 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Janssen podrían estar contaminadas, de acuerdo con información que se dio a conocer de última hora referente al coronavirus.

En el caso de que estén contaminadas tendrán que desecharse, de acuerdo con una investigación publicada en The New York Times.

El lote se suma a las otras 15 millones de dosis que la semana pasada tuvieron que ser desechadas al descubrirse la contaminación cruzada de la vacuna Janssen con el fármaco de AstraZeneca.

La planta de producción de los fármacos de Janssen se ubica en Baltimore, en la fábrica de Emergent BioSolutions, y es la principal productora de vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos.

Su capacidad de producción es de 150 millones de dosis; sin embargo, ninguna de ellas ha aprobado los controles de calidad para comenzar la vacunación en la población.

Vacuna Janssen contra el coronavirus

La historia de esta empresa ha sido reconocida en Estados Unidos por producir las vacunas contra el virus del ántrax desde hace más de ocho años.

La Administración federal ha invertido en ella con el objetivo de que sea una planta dedicada a elaborar vacunas durante alguna pandemia.

La investigación realizada por The New York Times mostró que la planta enfrenta varios problemas. Incluso estos lotes echados a perder no serían los primeros.

Hay registros de que también se descartaron cinco lotes de AstraZeneca formados tres millones de dosis cada uno; la razón fue también por la sospecha de contaminación

A partir de estos incidentes, la planta ha sido visitada por auditores quienes confirmaron que no se siguen los “estándares básicos de la industria”.

La vacuna de Janssen contra el coronavirus es de una sola dosis, por lo cual varios países han declarado de última hora que quieren incluirla en su calendario de vacunación para acelerar la inmunización de la población.

