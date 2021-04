“Me deslomo por los pacientes”: Médico explota por bloqueo de turistas y VIDEO se vuelve viral

La enérgica reacción de un trabajador de la salud ante un grupo de turistas que bloqueaban el paso de una ambulancia se volvió viral tras ser compartida en redes sociales; en la grabación se observa al enfermero reaccionar ante unos oficiales de la Gendarmería.

“Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes", se escucha decir al profesional de la salud quien lamentó que les impidieran el paso al vehículo y así poder trasladar a sus pacientes. Los hechos ocurrieron el pasado Jueves Santo en la localidad de Arroyito, Argentina.

En este punto trabajadores de salud de la provincia de Neuquén realizaron bloqueo, a modo de protesta, en diversos puntos de la región, sin embargo turistas reaccionaron con un "contrapiquete" e impidieron el paso de dos ambulancias que trasladaban a pacientes de urgencia.

Enfermero reacciona con enojo ante la Gendarmería

La nota la dio un enfermero que se encontraba a bordo de una de las ambulancias quien reaccionó con molestia ante el bloqueo de los turistas, debido al cual se había formado una fila de vehículos de varios kilómetros de extensión, en la grabación se observa al trabajador de la salud cruzar insultos con oficiales de la Gendarmería.

"Hace un año que me estoy rompiendo el c%0 por los pacientes, la p$? m&!3 ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por esta m... Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes", se escucha gritar al trabajador mientras confronta a unos oficiales.

La escena de tensión quedó registrada por las cámaras del diario de Neuquén, La Mañana, y tras ser difundidas se volvieron virales en las redes sociales, en donde fue compartida cientos de veces por los internautas quiene mostraron el total respaldo al enfermero. compartieron las palabras y el malestar del enfermero.

