Celebran veredicto en caso Floyd; declaran culpable a expolicía Derek Chauvin

Derek Chauvin, exagente de Policía acusado de matar al afroamericano George Floyd, en mayo de 2020 en Mineápolis, fue declarado culpable de los tres cargos que enfrentaba. Un hito en la tensa historia racial de Estados Unidos y una reprimenda al trato de las fuerzas del orden a los ciudadanos negros.

Al anunciarse el veredicto, las personas afuera del juzgado reaccionaron con júbilo: sonidos de cláxon, gritos de “justicia” y aplausos; se abrazaron y saltaron de alegría con cada cargo anunciado.

El presidente Joe Biden habló por teléfono con la familia de Floyd, a la que transmitió que se sentía "muy aliviado" por el fallo.

Más tarde, el mandatario denunció el "racismo sistémico" que "mancha" el alma de EU.

"El veredicto de culpabilidad no traerá de vuelta a George", dijo en un breve discurso televisado desde la Casa Blanca. Pero puede marcar el momento de un "cambio significativo", agregó, llamando a la nación a "unirse" y no dejar que los "extremistas que no tienen ningún interés en la justicia social" tengan "éxito".

Por su parte, la primera vicepresidenta negra de EU, Kamala Harris, dijo que queda "mucho por hacer" para combatir la "injusticia racial", que es "un problema de cada estadounidense" y evita que el país "cumpla su promesa de libertad y justicia para todos".

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Como no tiene antecedentes penales, sólo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero. La sentencia se conocerá en unas semanas.

En el tribunal, Chauvin, de traje y corbata, fue esposado y no mostró ninguna emoción al ser escoltado fuera de la sala del tribunal.

El 25 de mayo de 2020, Chauvin fue grabado arrodillado durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, incluso cuando el corpulento hombre suplicaba "por favor, no puedo respirar".

