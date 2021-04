“No es suficiente”: Joe Biden se posiciona sobre la condena de Derek Chauvin (VIDEO)

Luego de que el jurado declarara de manera unilateral a Derek Chauvin como culpable por el asesinato de George Floyd, la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Joe Biden enviaron un mensaje para toda la nación.

La primera en hablar fue Harris, quien aseguró que este es apenas un paso hacia la justicia, pero que todavía hace falta mejorar para garantizar que la ley no solo se aplique después de que han ocurrido los hechos, sino desde el momento.

"Hoy sentimos un suspiro de alivio. Aun así, no puede quitar el dolor. Una medida de justicia no es lo mismo que una justicia igual. Este veredicto nos acerca un paso más y el hecho es que todavía tenemos trabajo por hacer. Aún debemos reformar el sistema", señaló Kamala.

Así mismo, declaró que “Todos somos parte del legado de George Floyd, y nuestro trabajo ahora es honrarlo”, procurando un nuevo significado a la justicia.

El presidente aceptó que "el racismo sistémico es una mancha en el alma" del país, y que este caso simplemente hizo que toda la gente se diera cuenta de lo que de verdad estaba sucediendo frente a sus ojos.

"Fue un asesinato a plena luz del día, y arrancó el antifaz para que todo el mundo lo viera", afirmó, y sostuvo que, aunque la decisión del jurado no puede traer de vuelta a Floyd, al menos es un "gran paso adelante en la marcha hacia la justicia en EU. Nadie debería estar por encima de la ley y el veredicto de hoy envía ese mensaje, pero no es suficiente. No podemos parar aquí”, afirmó.