George Floyd: CORTE a punto de emitir un VEREDICTO por la muerte del afroamericano

Este martes, el jurado del juicio contra Derek Chauvin se reunirá para seguir discutiendo sobre si es o no culpable de la muerte de George Floyd.

El proceso, que ha llevado varias semanas reunió a algunos testigos, otros policías, doctores, familiares del sujeto y también a los médicos y paramédicos que se involucraron en determinar las causas de muerte de Floyd.

Durante los últimos días, CNN detalla que los fiscales pidieron a los miembros del jurado que fueran “absolutamente justos” y les recordó que es necesaria una decisión unánime.

La defensa de Chauvin destacó que el hombre es inocente, que la maniobra que realizó fue necesaria, y pidió también un “juicio nulo” por “mala conducta procesal”, señalando las revueltas que hay fuera del recinto y que cree que podrían afectar la decisión de los 12 individuos del jurado.

Según The Guardian, los compañeros del expolicía, de 45 años, están señalándolo como culpable, y afirman que su maniobra no es para nada lo que enseñan en la academia. Esta situación no se había visto anteriormente.

Medaria Arredondo, el jefe de la policía de Minneapolis aseguró que tenía una gran discrepancia con los métodos del acusado, pues “violó” las regulaciones ya que no había ninguna “forma o manera” de causar la muerte si hubiera seguido las técnicas que se indican durante los entrenamientos del cuerpo de seguridad.

Arredondo añadió que uno de los principales objetivos de los oficiales es “respetar la santidad de la vida humana”, y los movimientos que el expolicía realizó tenían un objetivo muy diferente.

Pero él no fue el único que atestiguó en contra de Derek Chauvin. CNN indica que en total fueron cuatro personas del departamento de seguridad quienes lo hicieron, incluyendo un par de entrenadores quienes destacaron que ese tipo de maniobras no las aprendió en su labor como agente de seguridad.

“No sé qué clase de improvisación es esa. No es lo que entrenamos”, sostuvo la inspectora Katie Blackwell, según los reportes del medio.

Además de tener a sus excompañeros y exjefes en su contra, durante esta semana también el médico que se encargó de realizar la autopsia de George Floyd se presentó ante el jurado.

El doctor aseguró que los análisis demostraron que se trataba de un caso de homicidio y que la causa de su muerte fue una “hipoxia” que condujo a un paro cardíaco. Los testigos también presentaron más pruebas del caso entre las que se encontraban la presencia de metanfetaminas, pero el especialista sostuvo que el deceso de Floyd no fue ocasionado por estas.

Los cargos contra Chauvin

CNN explica que el expolicía se declaró inocente de todo lo que se le acusa, pero ahora el jurado está decidiendo si realmente es culpable. Los cargos que se le otorgaron son:

Homicidio de segundo grado, por causar la muerte “sin intención”, que le podría dar una pena de más de 12 años.

Asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y que es justificado por “perpetrar un acto eminentemente peligroso para los demás y evidenciar una mente depravada, sin tener en cuenta la vida humana”.

Homicidio involuntario, bajo el cual se le acusa de realizar una "negligencia por la cual la persona crea un riesgo irrazonable y conscientemente se arriesga a causar la muerte o un gran daño corporal".

acmg